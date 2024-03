Bellingham tiene un doble de origen cubano en España

Daniel Castilla, un joven de padre cubano y madre inglesa, no solo celebra en España sus éxitos en el atletismo, sino que se ha vuelto viral en redes sociales por su parecido con el astro inglés del Real Madrid, Jude Bellingham.

Recientemente Castilla, de 18 años, se ha convertido en el número uno de España en los 60 metros con vallas de la categoría sub-20, con una marca de 7'62, considerada entre las diez mejores europeas y segunda mejor del mundo bajo techo.

Al obtener el mencionado récord celebró su triunfo al estilo Bellingham, subiendo los dos brazos en señal de agradecimiento. Fue un reto que le propusieron sus amigos.

“Ya estoy acostumbrado que por ahí, venga alguien así… y me dice Bellingham. Lo que me sorprende ahora es que me dicen: No, no, no, Dani”, aseguró el joven al canal digital Chiringuito TV.

Aseguró que no le molesta que le hagan la confusión, sino todo lo contrario porque le parece gracioso.

“Lo veo a veces en fotos y digo, joder es que es verdad, hay un aire”, confesó.

Dijo que su fanatismo en el fútbol es hacia el club Barcelona y no tanto hacia el Real Madrid, aunque aclara que primero es del RCD Mallorca, el club de la ciudad de Palma, de donde es originario.

A pesar de las menciones que se le ha hecho a Bellingham en redes sociales, no se conoce de respuesta del futbolista a este “doble” que le ha salido. Por ahora, Dani espera que con su marca pueda representar a España en los próximos Juegos Olímpicos.