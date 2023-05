La Diosa reacciona a declaraciones de Miami Vice: "¿Ustedes siguen humillando a mi público y a mí?"

Las declaraciones recientes de Miami Vice sobre el porqué impidieron a La Diosa cantar en el Pool Party de Enrique Santos, llevaron a la cantante cubana a reaccionar en sus redes sociales.

Luego de que Rasiel Reyes uno de los CEO de Miami Vice dijera en una entrevista con Molusco TV que si La Diosa cantaba en la fiesta en la piscina del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Miami les hubiera ocasionado un “daño horrible” porque la clientela de ellos no consume su música, la intérprete de “Por debajo del agua” respondió indignada.

“¿Y ustedes siguen humillando a mi público y a mí? Yo pensé que esto había acabado veo que andan por Molusco y hablando de demandarme aquí la única afectada he sido yo señoritos”, aseguró La Diosa en su Instagram.

Los representantes de Miami Vice, sin embargo, enfatizaron en la entrevista que no tienen nada en contra de La Diosa ni es “porque ella sea mala, es porque simplemente lo que ella canta no es ni el mensaje ni el tipo de música, género que nosotros hacemos”.

La artista cubana, no obstante, expresó en las redes su deseo de ser escuchada y compartió también el audio que envió a Molusco pidiéndole una entrevista para dar su versión de los hechos.

Captura Instagram / La Diosa

Aunque varios de sus seguidores en esa red social estuvieron de acuerdo en que ella debe también decir su parte en este asunto, otros tantos refieren que está equivocada y que nadie está obligado a contratar a un artista que no desea en su fiesta.

Las reacciones de la cantante no quedaron allí y en otras publicaciones que posteriormente borró arremetió durísimo: “Todo el que no me quiera se puede ir para la p* ahora mismo todos”.

Captura Instagram / La Diosa

En otro post aclaró: “No obligo a nadie a escuchar mi música el que no le guste puede irse al carajo. En días estará disponible `Me dio la gana´ no pases por mi canal si no te gusta lárgate”.

Captura Instagram / La Diosa

Hace algunos días la cantante dijo también en sus redes a quienes la critican por su música y le piden que cambie que si sus letras no tuvieran público no las haría.