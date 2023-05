Miami Vice sobre polémica con La Diosa y Enrique Santos: "Lo que ella canta no encaja con el concepto que vendemos"

La cancelación de La Diosa en el Pool Party de Enrique Santos continúa dando de qué hablar y en esta oportunidad fueron los promotores de Miami Vice quienes salieron a dar su versión de lo ocurrido.

Rasiel Reyes y Ángel Sánchez los CEO de Miami Vice y su propietario Nelson Martínez concedieron una entrevista a Molusco TV en la que reaccionaron a “las controversias” con Enrique Santos y La Diosa.

Molusco quiso saber desde un principio cómo surgió esta polémica y Rasiel comenzó explicando que todo ha sido “un malentendido” y que respetan mucho a Enrique Santos.

Respecto a La Diosa, este añadió: “No tenemos absolutamente nada en contra de ella, pero es una persona que lo que ella canta y lo que ella vende no encaja con el concepto de lo que nosotros vendemos hoy en día, con lo que somos nosotros hace siete años, lo que creamos y construimos, y ahí en ese lugar estamos haciendo lo mismo que sabemos hacer, es nuestro concepto”.

Miami Vice son los encargado desde hace un mes de las fiestas en las piscina del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Miami los domingos, y en un inicio sabían de la fecha que tenía Enrique Santos para su fiesta, pero el dueño de la discoteca les dijo que este llevaría a Lele Pons y Guaynaa a lo que ellos no se opusieron.

Ante los cuestionamientos que han surgido en las redes, algunos llamándolos anticubanos, estos dijeron que en agosto tendrán a Gente de Zona, y muy pronto a Lenier Mesa y ya en el pasado estuvo Jacob Forever con Gente de Zona y la mitad de su clientela son cubanos.

Los dueños de Miami Vice aseguraron que el no permitir que La Diosa cantara se debe a una cuestión de concepto y Molusco se interesó por el hecho de que si ella actuara allí les haría daño.

“Horrible, ¿por qué nos haría daño?, porque la clientela de nosotros no consume, es como que me digas ahora que voy a ir a un concierto de hip-hop, a mí no me gusta el hip-hop (…) No es porque ella sea mala, es porque simplemente lo que ella canta no es ni el mensaje ni el tipo de música, género que nosotros hacemos”, sentenció Rasiel.

“Yo sé la clientela mía lo que compra, si mi clientela no compara ese producto, pues yo no puedo vender ese producto. Esto es un negocio para ganar dinero”, argumentó y también aseguró que ninguno de ellos tiene nada que los ate al régimen cubano por lo que puedan ser tildados de comunistas, otra de las críticas que han recibido en los últimos días.

La cancelación de la Diosa del Pool Party de Enrique Santos hizo que este último suspendiera la fiesta. La cantante, por su parte, después de reaccionar entre lágrimas y decir que la estaban censurando también respondió a quienes la critican por la letra de sus canciones.