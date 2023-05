Impiden a La Diosa cantar en fiesta en Miami: "Se repite la censura en Estados Unidos"

Se repiten las malas noticias para La Diosa, la cantante cubana comunicó entre lágrimas a sus seguidores en redes sociales la cancelación de otra presentación suya que estaba prevista en Miami.

Por estos días se había anunciado la presencia de La Diosa en el Pool Party del conductor cubanoamericano Enrique Santos que se desarrollará en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de la ciudad estadounidense.

Según las declaraciones de la artista los productores y promotores de Miami Vice que están detrás de este evento dijeron al hotel que “La Diosa no”.

“Se repite la censura de La Diosa en Estados Unidos”, dijo la cantante muy afectada por esta noticia.

“Sigue la censura atrás de mi carrera. Si me ven llorar es porque es duro vivir lo que yo vivo, pero nada, es lo que me toca, aguantar y seguir”, añadió.

La cantante dijo además que Enrique Santos tuvo una actitud de amigo: “Suspendió el Party, suspendió la fiesta completa porque dijo que si no querían a La Diosa tampoco lo querían a él. Yo me siento apenada con Enrique porque está en una situación como esta”.

“Yo he tratado últimamente de ser mejor aunque hay gente que no lo vea. Cuando digo `ser mejor´ es como la gente quiere porque yo soy una buena persona. Si la censura va a seguir detrás de mí me toca seguir adelante. No me doblegué con la dictadura para que me dejaran trabajar, no lo voy a hacer con Miami Vice aquí en Estados Unidos”, sentenció la cantante.

Hace algunas semanas La Diosa se vio obligada a cancelar su concierto en New Jersey, que estaba previsto para el 20 de mayo, luego de una polémica pública con su maquillista en la que este dijo que ella regalaba entradas a sus conciertos.

Durante siete años La Diosa vivió episodios de censura en Cuba y en más de una oportunidad le impidieron cantar o cancelaron sus conciertos en la isla.