Gobierno retira chequera a madre de niña con parálisis cerebral en Las Tunas

El régimen cubano retiró el pago de la asistencia social a la madre de una niña con parálisis cerebral en Las Tunas, bajo el argumento de que el padrastro de la menor no trabaja.

El bloguero Noly Blak, residente en Banes, Holguín, explicó que Ismalay Ramas Núñez recibía una chequera de 3,300 pesos por tener que cuidar a sus tres niñas, una de ellas, Natali Pérez Ramas, con una limitación permanente.

Blak afirmó en declaraciones a CiberCuba que a la madre le quitaron la chequera luego de que él publicara el caso en sus redes y la ayudara con una silla especial para la niña; pero el gobierno alega que es una medida para asegurarse de que la pareja de la madre trabaje.

"Cada vez yo voy a un caso, los trabajadores sociales siempre van y dicen que yo soy opositor, que yo pertenezco a los derechos humanos, que para qué lo mandaron a buscar. Eso siempre que entrego una silla de ruedas, una casa, etc.", afirmó.

Captura de Facebook / Noly Back

"En este caso yo fui a su casa en Las Tunas (soy de Banes, Holguín) y después le dijeron que le iban a quitar la chequera, porque ella ya tenía un marido, que no es el padre de la niña enferma, sino de otra más pequeña. Pero ellos llevan más de un año juntos y no había pasado eso. Fue solo después de que les entregué un coche especial para la menor. Como siempre hacen cada vez que yo voy a un caso, van amenazando detrás", dijo.

Tras la denuncia, la Dirección Municipal de Trabajo de Las Tunas se justificó en Facebook con un post en el que afirmó que "es un caso que se le ha dado toda la atención necesaria (...) así como la entrega de manera gratuita de equipos de primer necesidad, batidora, refrigerador, ya tiene en proceso la aprobación de un televisor para mejorar calidad de vida, cama, colchón, y se le otorgó círculo infantil" para otra niña más pequeña.

Sin embargo, señala la publicación, "lo que hoy sucede es que la pareja actual que ella tiene, padre de las dos niñas más chiquitas convive con ella y no trabaja, por lo que no se puede demostrar insolvencia económica ni documentos del porqué de su decisión de no trabajar en edad laboral".

Captura de Facebook / Dirección Municipal de Trabajo Las Tunas

"La asistencia social no está diseñada para las personas actas para el empleo, se le explicó que de él incorporarse al empleo se revisaría la solvencia económica y de ser necesario se compensaría con la prestación", indicó la instancia gubernamental.

Una trabajadora social de La Habana rebatió ese argumento y dijo al respecto que "este proceder está mal", porque "la niña la condición que tiene es irreversible o sea para toda la vida y esta madre es cuidadora de ella, o sea, la permanencia de ella con su hija discapacitada no le permite trabajar".

En ningún caso el beneficio es para el hombre que vive con ella, sino para la madre "de tres hijos", una consideración que "agrava más el proceder de esa trabajadora social".

La chequera de esta madre es permanente, no temporal, por lo cual la mujer puede reclamar por dos razones: "por ser madre cuidadora de una niña discapacitada y por ser madre de tres hijos en situación de vulnerabilidad".

Varias denuncias en redes sociales evidencian la odisea que pasan diariamente las madres cubanas para garantizar los alimentos y pañales a los niños discapacitados.

A mediados de 2022, más de 370,000 personas recibían asistencia social en Cuba -según datos oficiales- por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad económica, agravada por la llamada Tarea Ordenamiento, la creciente inflación monetaria y la escasez de alimentos y productos básicos de primera necesidad.

En esa cifra sobresalían cerca de 55,000 madres con tres o más hijos, familias residentes en comunidades marginales, jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para la mayoría de las mujeres es insuficiente la ayuda del gobierno, en un contexto de escasez generalizada e inflación galopante. Con las chequeras de 3,500 pesos deben comprar los alimentos y productos del mes en un país donde solo una caja de 30 huevos cuesta 3,000 pesos.