Rodeado de amor, así celebró Osmani García su 42 cumpleaños

Osmani García estuvo de cumpleaños este 22 de mayo, una fecha que celebró en compañía de sus seres queridos y rodeado de mucho amor.

Los 42 del reguetonero no pasaron desapercibidos para su esposa Laura que le dedicó la más linda de las felicitaciones a través de Instagram.

“¡Happy Birthday! Mi esposo y gran amor verdadero. El hombre que me alegra la vida. No me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento por ti. Contigo hasta el fin del mundo y más allá. Te amo infinitamente”, escribió en esa red social.

Las palabras de Laura llegaron acompañadas de varias fotos románticas, los dos vestidos de gala y muy combinados, ella con un vestido largo precioso con transparencias y detalles en verde y él con un traje negro y verde.

En los comentarios al post varios amigos y colegas del cantante le hicieron llegar sus mensajes por este día entre ellos Leoni Torres, Srta Dayana, la esposa de El Chacal La Leidy, El Uniko y también Decenas de seguidores.

Una felicitación muy especial fue la del hijo de Laura, Bryan, que no caben dudas quiere a Osmani como si fuera su padre biológico.

Captura Instagram / Osmani García

La familia celebró el cumpleaños del Chiquitico de Cuba con una cena en un lugar precioso y una comida exquisita.

Captura Instagram / Osmani García

La pasada semana, exactamente con siete días de diferencia, fue el cumpleaños de Laura y Osmani García le dedicó una romántica felicitación deseando que estén juntos toda una vida.

Uno de los regalos de Osmani a su esposa fue sumamente especial, se tatuó su nombre en el brazo derecho junto a la frase “la reina mía”.

Este nuevo aniversario de vida del reguetonero llegó en un gran momento de su carrera, después de una pausa, Osmani García ha vuelto al panorama musical con un estreno detrás de otro y cada vez más pegado entre los amantes del género urbano.