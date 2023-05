Estudiantes denuncian haber recibido diplomas falsos en escuela técnica de Hialeah

Estudiantes de una escuela técnica de Hialeah denunciaron haber recibido diplomas falsos por un curso de cuidado de personas enfermas que, al parecer, no tiene validez a la hora de insertarse en el mercado laboral.

Varios de los matriculados declararon sentirse estafados por el centro Opportunity Training Careers (OTC) de esta ciudad del condado de Miami-Dade, ya que los certificados obtenidos no son tenidos en cuenta por las agencias empleadoras de Florida.

Así lo manifestaron este martes en un reporte de Telemundo 51 en el que denunciaron que el curso de cuidado de personas enfermas (HHA, en inglés), por el que pagaron más de 800 dólares, no es reconocido por contratistas en el área de la salud.

“Estamos destrozadas, somos 16 en mi grupo”, dijo Marta Rodríguez, una de las afectadas por la presunta irregularidad. “Cuando voy a aplicar a las agencias me contestan que ese título no lo están recibiendo”, dijo, reconociendo que había pagado más de 800 dólares por la formación.

Por su parte, otra de las afectadas se declaró en shock cuando se enteró de que había sido presuntamente estafada. “¡¿Cómo que es falso?!”, se asombró cuando le llegó la noticia del cierre de OTC.

“Todo el mundo está igual, en shock. Vengo a la escuela y me encuentro las oficinas cerradas, no hay nadie”, indicó Caridad Acosta, una de las afectadas. “A mí me estafaron con 260 dólares, no es mucho, pero es dinero también; pero a muchos otros infelices los estafaron con miles de dólares”.

Para la propietaria del centro de formación profesional, se trata de un malentendido y defiende la validez de los títulos que extiende la escuela.

En contestación al citado medio, Yanepsy Santos envió un email aclarando que el centro de su propiedad se encuentra bajo inspección del Departamento de educación de Florida, motivo por el cual no pueden “abrir la escuela en este momento, ni contestar el teléfono”.

En su descargo, Santos alega que la actual inspección -que la obliga a cerrar el centro- estaba planificada desde hace tres años, y que recién ahora las autoridades de educación en Florida decidieron someter a OTC a un exhaustivo escrutinio.

Una vez terminada la inspección, aseguró, la escuela volverá a abrir sus puertas y ella misma en persona atenderá a los reclamantes.

Mientras, las víctimas de la presunta estafa declararon que solo quieren recuperar su dinero y encausar sus intereses profesionales y laborales por otras vías. Sin embargo, lamentan lo sucedido, tanto por el tiempo perdido como por el costo económico que les supuso, algunas de las cuales afrontaron con préstamos personales.

“No le veo otro nombre, si ese curso no tiene validez, eso es una Estafa”, sentenció Rodríguez, quien aseguró que si recuperar su dinero piensa volver a matricular un curso de cuidado de personas enfermas, que es en lo que le apasiona trabajar.

A finales de enero, tres escuelas de enfermería de Florida fueron cerradas por la venta de diplomas falsos por más de $100 millones de dólares, según informaron autoridades federales.

Como consecuencia del fraude masivo de documentos, 25 personas fueron acusadas de delitos federales. El Instituto Internacional del Sagrado Corazón, en Fort Lauderdale; la Facultad de Salud de Siena, en Lauderhill, y la Escuela de Enfermería de Palm Beach, en West Palm Beach, fueron los centros que vendieron 7,600 diplomas de enfermería falsos.