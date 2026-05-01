Juicio por crimen de joven de Hialeah se aplaza hasta agosto; fiscalía añade nuevo cargo contra uno de los acusados

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La corte del condado Miami-Dade pospuso este viernes el proceso judicial contra Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, acusados del crimen de Daylon Fleitas, joven cubano residente en Hialeah, tras no alcanzarse un acuerdo entre la defensa y la fiscalía y ante la ausencia de ambos acusados en la audiencia virtual programada.

De acuerdo con Telemundo, el juez reprogramó el caso para el 12 de agosto. Durante la sesión, la fiscalía presentó un nuevo cargo contra Carballo: robo a mano armada, que se suma a las acusaciones previas de asesinato en segundo grado con arma y manipulación de evidencia física. A través de un defensor público, Carballo presentó una declaración escrita de «no culpable» ante el nuevo cargo.

El aplazamiento generó profundo dolor en la familia de la víctima, que asistió al tribunal con la esperanza de enfrentar visualmente a los acusados. Carmen, la madre de Fleitas, expresó su frustración ante los medios: «Me siento bien mal. Mi familia está apagada. Él era el más alegre de la casa, no tenía por qué estar en este lugar ahora».

Marlon Fleitas, hermano del fallecido, calificó el proceso como «un camino largo y tedioso» pero reafirmó su confianza en el sistema judicial. También reveló que mientras la familia buscaba a Daylon, Carballo le transfirió 2,500 dólares vía Zelle alegando que era parte de la deuda pendiente. «Al principio no pensé que él fuera capaz de hacer semejante barbaridad, pero sí siempre tuve la corazonada de que estaba involucrado», declaró.

Beanis Colón, novia de la víctima, señaló que el aplazamiento representa un golpe adicional para la familia e indicó que Fleitas y Carballo eran amigos cercanos, al punto de que la víctima lo había ayudado económicamente en el pasado.

El crimen ocurrió el 3 de agosto de 2025 en un patio de camiones en Medley. Fleitas acudió al lugar para cobrar una deuda de 10,000 dólares que Carballo tenía con él. Cámaras de vigilancia captaron a Carballo atacando a Fleitas dentro de una camioneta y arrastrando luego el cuerpo hacia un contenedor de reciclaje azul. El cuerpo fue hallado el 9 de agosto de 2025 en una zona boscosa cercana a los Everglades, con múltiples heridas de arma blanca.

Tras el crimen, Carballo manipuló el teléfono de Fleitas enviando mensajes falsos a la familia en los que afirmaba que la víctima huía a México para evadir a las autoridades migratorias. En realidad, quienes huyeron a México fueron Carballo y Álvarez junto al bebé de ambos, de cinco meses.

Álvarez fue extraditada a Florida en septiembre de 2025 y liberada bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza de 200,000 dólares, lo que generó indignación en la familia. Carballo fue capturado en México y extraditado a Miami, donde se declaró no culpable el 19 de febrero y solicitó juicio por jurado. Ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado Miami-Dade sin derecho a fianza.

«Nunca ya vamos a tener paz, porque nos arrancaron un pedazo de nuestra familia», declaró Carmen, la madre de Daylon Fleitas, a casi un año del crimen.