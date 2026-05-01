Pareja de Daylon Fleitas rompe el silencio: Nunca imaginó que su amigo lo mataría

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Beanys Colón, pareja del cubano Daylon Fleitas asesinado en agosto de 2025, rompió el silencio tras asistir a una audiencia judicial, el miércoles, en la Corte de Miami-Dade contra los dos acusados del crimen, y reveló que la víctima y su presunto asesino eran amigos.

«Era una persona que lo ayudó, eran amigos, Daylon nunca lo vio venir, nunca se esperó que su amigo, a quien él incluso ayudó para que comprara su camión, le hiciera esto», declaró Colón a Univision.

La mujer también expresó el dolor que arrastra la familia ante la lentitud del proceso judicial. «Es un dolor para la familia, que todavía en agosto sea que vamos a ver si podemos llegar a casa, a un año de su muerte, que no se lo merecía, nadie merece morir en las circunstancias que murió Daylon», agregó.

Por el caso enfrentan cargos Alfredo Carballo y su pareja Arielys Álvarez Cabrera.

El crimen ocurrió el 3 de agosto de 2025 en un estacionamiento de camiones en Medley, cuando Fleitas acudió al lugar para cobrar un préstamo de 10,000 dólares que le había hecho a Carballo.

Según el documento interno del Sheriff de Miami-Dade, ambos ingresaron a la camioneta de la víctima y momentos después Fleitas cayó al suelo. El relato policial indica que tanto Carballo como Álvarez ingresaron a la camioneta de la víctima. Poco después, se observa a Fleitas caer del vehículo y a Alfredo arrastrándolo por el suelo.

El documento también señala que «el sujeto colocó un contenedor de reciclaje en la parte trasera de la camioneta de la víctima y se alejó en ella, mientras otro vehículo lo seguía».

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del estacionamiento de Medley, lo que permitió identificar a los sospechosos.

Fleitas, residente en Hialeah, fue reportado como desaparecido por sus familiares hasta que las autoridades hallaron su cuerpo apuñalado dentro de un contenedor en el suroeste del condado el 9 de agosto de 2025.

Tras el crimen, Carballo y Álvarez huyeron a México con su bebé de cinco meses. Arielys Álvarez se entregó a las autoridades mexicanas en septiembre de 2025 y fue extraditada a Florida, donde quedó bajo arresto domiciliario con fianza de 200,000 dólares.

Alfredo Carballo permaneció prófugo hasta el 27 de enero de 2026, cuando fue arrestado en México y extraditado a Miami al día siguiente. Carballo enfrenta cargos de homicidio en segundo grado con arma, robo y manipulación de evidencia; Álvarez enfrenta cargos de complicidad y manipulación de evidencia.

El juicio podría no celebrarse hasta agosto de 2026, casi un año después del crimen, lo que la familia de Fleitas describe como una espera insoportable.