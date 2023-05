Trump promete "enderezar al país" si vuelve a ser presidente en 2024

Donald Trump Foto © Wikimedia Commons / Gage Skidmore

El expresidente Donald Trump prometió “enderezar al país” si vuelve a ser elegido como el mandatario de Estados Unidos en 2024, en entrevista a programa estadounidense.

Trump hizo su promesa en una entrevista para el programa "Just the News, No Noise" de este lunes, tras participar en la convención de National Religious Broadcasters en Orlando, Florida.

También el exmandatario abordó otros temas polémicos como la crisis de la frontera sur, la inflación, los impuestos, la guerra en Ucrania, el aborto y el Informe Durham.

Insistió en el diálogo que si retorna a la Casa Blanca "tendremos una frontera tan fuerte como antes, o incluso más".

Asimismo, consideró que el Informe Durham y los supuestos 278,000 casos de violaciones de la ley FISA por parte del FBI son un ejemplo de persecución política.

"Sí, ciertamente creo que he sido violado. He sido violado más allá de lo creíble", apuntó Trump, quien aún no es el candidato del Partido Repúblicano, donde otros políticos están en la carrera por ser la propuesta como la exgobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el senador Tim Scott, quien esta semana anunció sus intenciones de llegar a la primera silla de La Casa Blanca, además del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se perfila desde hace mucho tiempo como una de las opciones posibles.

Contra esos tres políticos, hasta el momento, tendría que lidiar primero Trump para poder contender en 2024 contra la propuesta demócrata y cumplir su más encarecida promesa de 'Make America great again'.