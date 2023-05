Sociedad civil cubana denuncia ante Parlamento Europeo que el régimen es causante de crisis en el país

Actores de la sociedad civil cubana denunciaron en el Parlamento Europeo que el régimen, y no el embargo, es el principal causante de la crisis en el país, y expusieron las constantes violaciones de Derechos Humanos, a fin de que sean contempladas por el Alto Comisionado de la Unión Europea, Joseph Borrell, durante su visita a Cuba.

Una carta elaborada por la plataforma de activistas "Cuba dice No a la dictadura", leída este martes en una sesión del Parlamento por el eurodiputado Leopoldo López Gil, reafirmó que "la miseria que sufren los cubanos no es consecuencia de las sanciones sino del diseño de un sistema totalitario que busca el control de la población a través del hambre".

La misiva se produce luego de que la sesión del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Eurpeo se reuniera para tratar el tema de los DD.HH. en el país responsabilizando al embargo de la crisis cubana y se inscribe en el marco de la visita a Cuba de Joseph Borrell.

"La miseria que sufren los cubanos no es consecuencia de las sanciones sino del diseño de un sistema totalitario que busca el control de la población a través del hambre, como lo hicieron los regímenes homólogos de Europa de Este, quienes usaron el hambre para subyugar a los ciudadanos a un ciclo de supervivencia que los mantuviera alejados de la búsqueda de la libertad", reza la carta.

A su vez, plantea que las sanciones económicas no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el gobierno cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura a lo largo de 64 años.

"El mayor responsable de la miseria y la violencia del Estado que asola al pueblo cubano es el régimen de Raúl Castro. Las sanciones económicas (...) restringen la capacidad financiera de las empresas de una élite militar en el poder cuyos beneficios no se usan en favor del bienestar social, sino que son empleados para reprimir a los ciudadanos que defienden los derechos humanos y los principios y valores que sustenta la democracia y la libertad", continuó.

Sin embargo, a pesar de estas violaciones de los derechos elementales de los cubanos, la Unión Europea no ha tomado en cuenta al cubano de a pie para un diálogo sobre los Derechos Humanos.

Según ha declarado la oficina del alto comisionado, su visita contempla la reunión con emprendedores cubanos "escogidos por el régimen, más no reuniones con familiares de presos políticos y actividades de derechos humanos", denunció la activista Carolina Barrero.

"Consideramos que ignorar a los sectores de la sociedad civil que defienden derechos humanos y por ello son perseguidos y encarcelados en Cuba, viola los principios y valores que sustentan a la Unión Europea", agregó.

Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), Front Line Defenders, Human Rights Watch, People in Need, Race and Equality y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), firmaron una carta abierta a Josep Borrell pidiéndole garantizar que los derechos humanos sigan siendo el centro de las relaciones con Cuba.

Coincidieron en que los defensores de los derechos humanos cubanos sufren hostigamiento y represión por parte de las autoridades cubanas y permanecen excluidos de los espacios en los que los actores internacionales y el gobierno cubano toman decisiones que afectan su trabajo y la situación general de los derechos humanos en el país.