Régimen cubano defiende sus misiones médicas como «el rostro más noble de la Revolución»

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El régimen cubano celebró este lunes el aniversario 63 de su programa de cooperación médica internacional con un acto oficial en el que altos funcionarios presentaron las misiones como un símbolo de altruismo, mientras organismos internacionales las documentan como una forma moderna de esclavitud.
La doctora Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), definió el programa como «el rostro más noble de la revolución» y «el abrazo de un pueblo pequeño en tamaño, pero inmenso en valores».
Y aunque los médicos cubanos son, en sentido general, un ejemplo de sacrificio y abnegación —sobre todo en medio de la actual crisis, donde muchas veces hacen “magia” para salvar vidas—, las llamadas misiones médicas funcionan como un sistema moderno de explotación que termina beneficiando principalmente a las arcas del régimen.
En el acto también intervino la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, quien presentó cifras oficiales: más de 600,000 colaboradores enviados a 165 países en seis décadas, 14 millones de vidas salvadas, 18 millones de intervenciones quirúrgicas y más de cinco millones de partos atendidos.
Cruz Hernández señaló que en la actualidad Cuba mantiene «más de 16,000 colaboradores en 50 países del mundo» y acusó a Estados Unidos de presionar a gobiernos para cerrar contratos con Cuba, preguntando retóricamente: «¿A quién condenan? Condenan a los desprotegidos, privándolos del derecho universal a la salud y a la vida».
Sánchez Padrón, en nombre de los cooperantes, ratificó «fidelidad absoluta a la Patria, a la Revolución» y expresó apoyo explícito a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel.
El discurso oficial contrasta radicalmente con lo que documentan organismos internacionales.
El pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas que concluye que el programa opera con indicios graves de trabajo forzoso, tráfico de personas y esclavitud moderna, y recomendó a todos los países del continente retirarse de él.
El informe, basado en testimonios de 71 profesionales de misiones en 109 países, documentó que el Estado cubano retiene entre el 60% y el 97.5% del salario pagado por los países receptores: en México, el gobierno pagaba unos 3,750 dólares mensuales por médico cubano, mientras el profesional recibía apenas 200 dólares.
A esa retención salarial se suman la confiscación de pasaportes y documentos académicos, la vigilancia política y las represalias contra quienes abandonan la misión.
El artículo 135 del Código Penal cubano penaliza el abandono con entre tres y ocho años de prisión, y el Decreto-Ley 306 de 2012 permite prohibir el regreso a Cuba por ocho años.
En septiembre de 2025, médicos cubanos que rompieron con la misión en Italia describieron la situación con una frase: «Te chantajean con tus títulos».
En 2019, médicos desertores ya habían declarado a la agencia AFP que el programa constituía un «sistema de esclavitud moderna». Uno de ellos, identificado como Orazal Sánchez, fue directo: «Lo triste es que seguimos siendo esclavos. Creemos que estamos libres, pero mientras tengamos familia en Cuba seguimos trabajando para ese sistema».
En abril de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la Enmienda 311 que califica las brigadas médicas cubanas de «esclavitud moderna» y «trabajo forzado» en el documento central de política exterior europea.
La presión internacional ha tenido efecto: en los primeros meses de 2026, Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada e incluso Nicaragua —aliado histórico del régimen— cancelaron o no renovaron sus acuerdos con el programa.
Las misiones médicas generan para el Estado cubano entre 4,882 millones y 8,000 millones de dólares anuales en divisas, convirtiéndolas en la principal fuente de ingresos del régimen, por encima del turismo, mientras más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre las Misiones Médicas Cubanas y su Controversia Internacional
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son las misiones médicas cubanas y cuál es su objetivo según el régimen cubano?
Las misiones médicas cubanas son programas de cooperación internacional donde profesionales de la salud cubanos son enviados a diversos países para brindar servicios médicos. El régimen cubano presenta estas misiones como un símbolo de altruismo y el rostro más noble de la Revolución. Según sus defensores, estas misiones representan un acto de solidaridad y justicia social, llevando atención médica a comunidades necesitadas alrededor del mundo.
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¿Por qué las misiones médicas cubanas son calificadas como una forma de esclavitud moderna?
Las misiones médicas cubanas han sido calificadas como una forma de esclavitud moderna por organismos internacionales debido a prácticas laborales abusivas. El Estado cubano retiene entre el 60% y el 97.5% del salario pagado por los países receptores a los médicos cubanos. Además, se reportan confiscaciones de pasaportes, vigilancia política y represalias contra aquellos que abandonan las misiones, lo que constriñe la libertad de los profesionales y constituye trabajo forzado.
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¿Qué impacto económico tienen las misiones médicas para el régimen cubano?
Las misiones médicas son una fuente clave de ingresos para el régimen cubano, generando entre 4,882 millones y 8,000 millones de dólares anuales en divisas. Esto convierte a las misiones médicas en la principal fuente de ingresos del régimen, superando al turismo. Esta captación de divisas es crucial para la economía cubana, especialmente en un contexto de crisis económica y restricciones internacionales.
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¿Qué medidas han tomado los organismos internacionales respecto a las misiones médicas cubanas?
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo, han criticado fuertemente las misiones médicas cubanas. La CIDH recomienda a los países americanos retirarse del programa debido a indicios graves de trabajo forzado y esclavitud moderna. Además, el Parlamento Europeo aprobó enmiendas calificando las misiones como "trabajo forzado", y varios países han cancelado sus acuerdos con Cuba debido a estas preocupaciones.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las acusaciones de trabajo forzado en sus misiones médicas?
El régimen cubano ha negado las acusaciones de trabajo forzado y esclavitud moderna, calificándolas como campañas de desprestigio. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha defendido el programa como un compromiso solidario con la justicia social y ha acusado a Estados Unidos de manipular el trabajo solidario de las misiones. Cuba insiste en que estos programas son legales y voluntarios, pese a las denuncias de abuso y explotación laboral.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.