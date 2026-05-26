Régimen cubano defiende sus misiones médicas como «el rostro más noble de la Revolución»

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El régimen cubano celebró este lunes el aniversario 63 de su programa de cooperación médica internacional con un acto oficial en el que altos funcionarios presentaron las misiones como un símbolo de altruismo, mientras organismos internacionales las documentan como una forma moderna de esclavitud.

La doctora Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), definió el programa como «el rostro más noble de la revolución» y «el abrazo de un pueblo pequeño en tamaño, pero inmenso en valores».

Y aunque los médicos cubanos son, en sentido general, un ejemplo de sacrificio y abnegación —sobre todo en medio de la actual crisis, donde muchas veces hacen “magia” para salvar vidas—, las llamadas misiones médicas funcionan como un sistema moderno de explotación que termina beneficiando principalmente a las arcas del régimen.

En el acto también intervino la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, quien presentó cifras oficiales: más de 600,000 colaboradores enviados a 165 países en seis décadas, 14 millones de vidas salvadas, 18 millones de intervenciones quirúrgicas y más de cinco millones de partos atendidos.

Cruz Hernández señaló que en la actualidad Cuba mantiene «más de 16,000 colaboradores en 50 países del mundo» y acusó a Estados Unidos de presionar a gobiernos para cerrar contratos con Cuba, preguntando retóricamente: «¿A quién condenan? Condenan a los desprotegidos, privándolos del derecho universal a la salud y a la vida».

Sánchez Padrón, en nombre de los cooperantes, ratificó «fidelidad absoluta a la Patria, a la Revolución» y expresó apoyo explícito a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel.

El discurso oficial contrasta radicalmente con lo que documentan organismos internacionales.

El pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas que concluye que el programa opera con indicios graves de trabajo forzoso, tráfico de personas y esclavitud moderna, y recomendó a todos los países del continente retirarse de él.

El informe, basado en testimonios de 71 profesionales de misiones en 109 países, documentó que el Estado cubano retiene entre el 60% y el 97.5% del salario pagado por los países receptores: en México, el gobierno pagaba unos 3,750 dólares mensuales por médico cubano, mientras el profesional recibía apenas 200 dólares.

A esa retención salarial se suman la confiscación de pasaportes y documentos académicos, la vigilancia política y las represalias contra quienes abandonan la misión.

El artículo 135 del Código Penal cubano penaliza el abandono con entre tres y ocho años de prisión, y el Decreto-Ley 306 de 2012 permite prohibir el regreso a Cuba por ocho años.

En septiembre de 2025, médicos cubanos que rompieron con la misión en Italia describieron la situación con una frase: «Te chantajean con tus títulos».

En 2019, médicos desertores ya habían declarado a la agencia AFP que el programa constituía un «sistema de esclavitud moderna». Uno de ellos, identificado como Orazal Sánchez, fue directo: «Lo triste es que seguimos siendo esclavos. Creemos que estamos libres, pero mientras tengamos familia en Cuba seguimos trabajando para ese sistema».

En abril de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la Enmienda 311 que califica las brigadas médicas cubanas de «esclavitud moderna» y «trabajo forzado» en el documento central de política exterior europea.

La presión internacional ha tenido efecto: en los primeros meses de 2026, Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada e incluso Nicaragua —aliado histórico del régimen— cancelaron o no renovaron sus acuerdos con el programa.

Las misiones médicas generan para el Estado cubano entre 4,882 millones y 8,000 millones de dólares anuales en divisas, convirtiéndolas en la principal fuente de ingresos del régimen, por encima del turismo, mientras más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en Estados Unidos.