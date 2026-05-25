Bruno Rodríguez acusa a la Unión Europea de tener un «doble rasero» sobre Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este lunes un mensaje en X dirigido a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, acusándola de actuar con un «marcado doble rasero» en sus declaraciones sobre Cuba.

El texto es una respuesta directa a las declaraciones que Kallas realizó el pasado martes ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde advirtió que el modelo cubano «ya no es sostenible», exigió la liberación de presos políticos y llamó a reformas políticas y económicas en la isla.

Rodríguez argumentó que la jefa de la diplomacia europea «resta objetividad» al ignorar el papel del embargo estadounidense en la crisis cubana.

«Resta objetividad y denota un marcado doble rasero no reconocer que el ilegal, cruel e injusto castigo colectivo que el gobierno de EE.UU. impone al pueblo cubano, con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, el cerco petrolero y la amenaza militar, constituyen las principales causantes de la difícil situación que enfrentan hoy los cubanos», escribió el canciller.

Rodríguez también criticó que Kallas no haya expresado «preocupación ni respaldo» ante las empresas y ciudadanos europeos afectados por las medidas de Washington, a las que calificó de «claro carácter extraterritorial e ilegal».

Al mismo tiempo, el canciller defendió las transformaciones internas del régimen como «soberanas y profundas», con «amplio consenso popular», y las calificó de «asuntos internos» del país, rechazando implícitamente cualquier crítica exterior sobre la situación política en la isla.

En un tono más conciliador, Rodríguez agradeció la ayuda humanitaria anunciada por la UE —seis millones de euros adicionales canalizados fuera del Estado cubano— y defendió el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación como marco válido para la relación bilateral, «siempre basada en el respeto, la igualdad y la reciprocidad».

El mensaje se produce en un momento de máxima presión sobre el régimen. La administración Trump firmó en enero de 2026 la Orden Ejecutiva 14380, que declara al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria», y el 1 de mayo emitió otra orden con sanciones secundarias a entidades extranjeras que operen con Cuba.

Según reportes de mayo de 2026, al menos siete tanqueros con destino a la isla habrían sido interceptados, y las importaciones energéticas se habrían reducido entre 80% y 90%, con apagones de hasta 25-30 horas diarias en algunas zonas del país.

Esta no es la primera vez que el canciller recurre a esta fórmula. Cuba ya acusó a la UE de actuar con «doble rasero» en marzo de 2022, cuando el bloque europeo condenó las sentencias dictadas contra los manifestantes del 11J.

El pasado miércoles, el eurodiputado Hermann Tertsch anunció una resolución para pedir la suspensión inmediata de los acuerdos UE-Cuba, cuya votación en el Parlamento Europeo está prevista para junio de 2026.

Rodríguez cerró su mensaje con un llamado a que la política exterior europea «exprese la independencia y los valores europeos y multilaterales tradicionales», en lo que el régimen cubano presenta como un intento de separar la posición de Bruselas de la de Washington, mientras la isla atraviesa una de las crisis energéticas y económicas más graves de su historia reciente.