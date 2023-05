Se estrena en cines la esperada y polémica versión de "La Sirenita"

La nueva versión del clásico de Disney, La Sirenita, una de las películas más esperadas de este año y que no ha estado exenta de polémicas, se estrena en cines este 26 de mayo, aunque en Latinoamérica puede verse desde este viernes.

Walt Disney Studios en su cuenta oficial en Instagram se ha encargado de promocionar el filme protagonizado por Halle Bailey en el papel de Ariel.

A diferencia de la película animada de 1989 de poco más de una hora, este live action tiene una duración de dos horas y 15 minutos.

En el filme el actor británico Jonan Hauer-King dará vida al príncipe Erick, Melissa McCarthey encarnará a la villana Úrsula y el actor español y ganador del Oscar Javier Bardem interpretará al padre de Ariel el rey Tritón.

Por supuesto, no podían faltar dos personajes muy importantes de esta historia el cangrejo Sebastián y el pez Flounder, el actor y rapero estadounidense Daveed Diggs y el canadiense Jacob Tremblay pondrán sus voces a ambos respectivamente.

Todo parece indicar que esta nueva versión, al igual que la película original, vendrá acompañada de muchos momentos divertidos y de todas esas canciones que se han convertido en clásicos infantiles.

La propia Halle Bailey y otros miembros del elenco como Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Awkwafina y Jonah Hauer-King serán los encargados de interpretar temas tan conocidos como “Part of Your World”, “Under the Sea”, “For the First Time”, “Wild Uncharted Waters”, “Kiss the Girl” entre otros.

Desde que el pasado año se supo que la actriz y cantante de 23 años Halle Bailey sería la encargada de dar vida a Ariel en la película dirigida por Rob Marshall, se desató una gran polémica, incluso la artista llegó a ser acosada en las redes sociales por su color de piel.

Sin embargo, las reacciones de muchas niñas alrededor del mundo sintiéndose identificadas con esta “nueva” Sirenita y su mensaje de inclusión pudo más que la discriminación racial que algunos se empeñaron en resaltar.

Una vez más aquí te compartimos el tráiler de la película para que disfrutes de este adelanto: