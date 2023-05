Descubre a los 10 artistas de la música cubana más buscados en Internet

La música cubana es rica, enérgica y llena de historia, desde los ritmos contagiosos de la salsa hasta las letras poéticas de la trova. Con una mezcla de influencias africanas, españolas y americanas, Cuba ha producido artistas excepcionales que han llevado su música a escenarios internacionales.

Aquí te presentamos diez de los artistas cubanos más buscados en internet, que han dejado huella en la música cubana y global.

1. Gloria Estefan

Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida como Gloria Estefan, es una cantante, actriz y empresaria cubano-estadounidense. Nació en La Habana, Cuba, en 1957 y emigró a Estados Unidos con su familia tras el triunfo de la Revolución Cubana.

La música de Gloria es una fusión de pop y ritmos latinos, con fuertes elementos de la música tradicional cubana. Se hizo muy conocida como voz principal de la banda Miami Sound Machine, que tuvo una serie de éxitos como "Conga", "Rhythm is Gonna Get You" y "Mi tierra". Además de su carrera musical, ha actuado en películas, en televisión y ha escrito dos libros infantiles.

2. Celia Cruz

Conocida como la "Reina de la Salsa", Celia Cruz es una de las artistas más influyentes en la música latina. Nació en La Habana, en 1925. Su carrera abarcó seis décadas, durante las cuales grabó 23 álbumes de oro y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos.

Cruz fue una figura icónica con su voz poderosa y su estilo de vida vibrante. Sus éxitos incluyen "La Negra Tiene Tumbao", "Quimbara", "La vida es un carnaval" y "Bemba Colorá". Falleció en 2003, pero su música sigue siendo muy popular y continúa influyendo en la cultura latina.

3. Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez es una de las voces más reconocidas de la Nueva Trova, un movimiento musical que comenzó después de la Revolución Cubana y que se caracteriza por su poesía lírica y su compromiso social.

Silvio nació en 1946, en San Antonio de los Baños. En su discografía cuenta con más de veinte álbumes. Es muy conocido por sus letras introspectivas y reflexivas. Sus canciones como "Ojalá", "La Maza" y "Unicornio", son famosas en todo el mundo hispanohablante.

4. Omara Portuondo

Nacida en La Habana, en 1930, Omara Portuondo es una de las voces femeninas más queridas de Cuba. Conocida como la "Novia del Filin", Portuondo comenzó su carrera en la década de 1950 con el grupo vocal femenino Cuarteto d'Aida.

Sin embargo, su mayor fama internacional llegó con el proyecto Buena Vista Social Club en la década de 1990. Su voz única y emotiva, junto con su interpretación apasionada de boleros y sones cubanos, la ha establecido como una de las artistas cubanas más importantes.

5. Pablo Milanés

Otro pilar de la Nueva Trova, Pablo Milanés es un cantautor que ha influido profundamente en la música cubana y latinoamericana. Nacido en 1943 en Bayamo, Cuba, Milanés es conocido por sus letras poéticas y a menudo críticas.

Su música abarca una variedad de estilos, desde la trova tradicional hasta el jazz y el pop. Algunas de sus canciones más populares incluyen "Yolanda", "Para Vivir" y "Yo Me Quedo". En su carrera profesional recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Grammy Latino. Murió en noviembre de 2022.

6. Chucho Valdés

Jesús "Chucho" Valdés es un pianista y compositor de jazz cubano, considerado uno de los más grandes músicos de su generación. Nació en 1941. en Quivicán, Cuba. Es fundador de la banda de jazz afrocubano Irakere, que ha sido una de las formaciones más innovadoras desde su creación en la década de 1970.

Además de su trabajo con Irakere, Valdés ha tenido una exitosa carrera en solitario, ganando numerosos premios Grammy y Grammy Latinos. Sus composiciones a menudo mezclan ritmos cubanos tradicionales con elementos de jazz y música clásica.

7. Ibrahim Ferrer

Ibrahim Ferrer, nacido en 1927 en San Luis, Cuba, es una de las voces más memorables del Buena Vista Social Club. Ferrer tuvo una gran carrera musical en la década de 1950, pero luego cayó en el olvido hasta la década de 1990, cuando fue redescubierto por el músico estadounidense Ry Cooder y el productor británico Nick Gold.

La voz cálida y emotiva de Ferrer brilla en canciones como "Dos Gardenias" y "Chan Chan". Falleció en 2005, pero su música sigue siendo muy popular y su legado perdura.

8. Compay Segundo

Máximo Francisco Repilado Muñoz Telles, más conocido como Compay Segundo, es una figura legendaria en la música cubana. Nacido en 1907 en Siboney, Santiago de Cuba. Es conocido por su voz rica y profunda y su habilidad para tocar el armónico, una guitarra de siete cuerdas que él mismo diseñó.

Compay Segundo alcanzó la fama internacional con su participación en el proyecto Buena Vista Social Club en la década de 1990. Su canción "Chan Chan" se ha convertido en un himno de la música cubana. Murió en 2003, su música sigue siendo influyente.

9. Willy Chirino

Wilfredo José Chirino, conocido como Willy Chirino, es un cantante, compositor y productor musical cubanoamericano que ha tenido un gran impacto en la música latina. Nació en 1947 en Consolación del Sur y emigró a Estados Unidos en 1961, como parte de la Operación Pedro Pan.

Chirino es muy popular por su música salsa, pero también ha explorado otros géneros como el pop y la música tropical. Entre sus éxitos destaca "Medias Negras", "Ya Viene Llegando" y "Soy Guajiro". Chirino ha ganado importantes premios en su carrera profesional y sigue muy activo como referente en la música cubana.

10. Gente de Zona

Gente de Zona es un dúo de música urbana fundado por el músico Alexander Delgado en el 2000. Combina ritmos de reguetón con las formas más tradicionales de la música cubana. La agrupación tuvo su primer gran éxito internacional tras colaborar con Descemer Bueno y Enrique Iglesias en 2014 con "Bailando".

Alexander Delgado y Randy Malcom han cosechado numerosos éxitos y tienen varios Premios Grammy Latinos. Algunos de sus temas más conocidos son "Piensas (Dile La Verdad)" en colaboración Pitbull y "La gozadera" en colaboración con Marc Anthony.

Estos 10 artistas cubanos que aparecen en la lista, han dejado una impronta en la música global, llevando los sonidos, ritmos y letras de la música cubana al escenario mundial. Sus estilos son diferentes, pero sus voces únicas y su talento innegable. Han contribuido a la riqueza y diversidad de la cultura cubana.