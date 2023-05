Película "Dos corazones" en Netflix cuenta la historia del cubano Jorge Bacardí y el donante que salvó su vida

La película "Dos corazones", que cuenta la historia del cubano Jorge Bacardí y el donante que salvó su vida, se encuentra en el top de la popularidad en la plataforma Netflix, en varios países.

El filme se estrenó hace dos años, durante la pandemia del coronavirus, y muy pocas personas la vieron en los cines de Estados Unidos. La llegada del largometraje a Netflix rápidamente ha disparado las visualizaciones y se ha convertido en uno de los títulos más populares en los días recientes.

"Dos corazones" es un drama romántico que está protagonizado por Jacob Elordi, quien interpreta a Chris, un joven universitario enamorado de su compañera de clase, Sam (Tiera Skovbye). Por otra parte se narra la historia del exiliado cubano Jorge (interpretado por Adan Canto), quien se enamora de la aeromoza Leslie (Radha Mitchell). Los romances suceden en tiempos diferentes pero sorpresivamente estarán conectados por una línea vital, un giro en el destino.

La película está basada en un libro de Eric Gregory, titulado All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope. Esta obra cuenta la verdadera historia de Christopher Gregory, quien salvó la vida de hasta cinco personas en Estados Unidos.

Christopher Gregory, era hijo de Eric. Su historia fue muy trágica pues falleció de un aneurisma cerebral a los 19 años. Christopher se había registrado como donante de órganos y sus familiares aceptaron su voluntad.

Los órganos del joven fueran donados a más tarde a seis personas. El cubano Jorge Bacardí fue uno de los pacientes beneficiados con esta donación en 2008. Llamó a su salvador “Gabriel” en honor al arcángel y un año después, en 2009, logró conocer la identidad real del joven donante.

El exiliado cubano se sintió tan conmovido con este gesto de la familia Gregory que creó una organización sin fines de lucro para apoyar a pacientes que esperan un trasplante de órganos en Estados Unidos, la Gabriel House of Care.

Jorge Bacardí proviene de la familia Bacardí en Cuba. Fue el heredero de Bacardi Limited, una compañía privada distribuidora de ron cuyas ventas se producen en unos 150 países y tienen una cartera de más de 200 marcas y etiquetas.