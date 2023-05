Anitta irrumpe en portada de Elle y recuerda sus orígenes: "Mi infancia fue una favela"

Anitta está revolucionando las redes sociales desde que salió en la portada del volumen 12 de la revista Elle Brasil, luciendo impresionantes diseños, como toda una modelo profesional.

La cantante brasileña es conocida mundialmente por éxitos musicales como "Envolver", "Downtown" o "Bola Rebola". Sin embargo, muchas personas desconocen que la sensual artista tiene una historia de superación que ha definido en gran medida su estilo musical.

"La favela es mi esencia (...) Ella no sale de mí. Cuando empecé, trataron de sacarme lo peor. 'Oh, tienes que ser más chic, tienes que salir más de esto y aquello', y no me estaba gustando. Mi infancia fue una favela, siendo realmente favela dije: 'Yo soy así y quien quiera me acepta'", dijo Anitta en entrevista a Elle.

La artista brasileña dijo que se siente muy feliz de estar en la portada de la famosa revista Elle y adelantó que disfruta el mundo de la moda, algo que sus fanáticos ya habían notado desde hace mucho tiempo.

"Creo que con la moda también soy bastante libre de ser como soy. Antes no me gustaba mucho hasta que comprendí que tenía que entenderla. Entonces, empecé a amarla. Hoy doy ideas a mis estilistas, entenderán mi personalidad y me vestirán como corresponde", comentó Anitta.

La cantante explicó que en este momento de su vida, no le importa lo que diga la gente. Ella disfruta el cambio, la moda y la música le dan las armas necesarias para estar siempre renovada.

Larissa de Macedo Machado, conocida como Anitta, nació en Río de Janeiro, el 30 de marzo de 1993. Este año celebró su 40 cumpleaños.

Entró en la cuarta década de vida cargada de sueños cumplidos pero también de nuevos anhelos. Explicó que 10 años atrás no hubiera imaginado todas las cosas lindas que la vida le tenía y le tiene preparadas.

Anitta en su carrera profesional ha colaborado con importantes artistas internacionales como J Balvin, Madonna, Sofía Reyes, Luis Fonsi, Ozuna, entre otros. En algunas de sus canciones hay referencias a las favelas de Brasil, como un guiño al orgullo que siente de sus orígenes.