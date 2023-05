Anciano sobrevive pidiendo limosna en Santiago de Cuba

Un anciano cubano sobrevive pidiendo limosnas en una calle de Santiago de Cuba porque las entidades gubernamentales de Bienestar Social han dilatado la renovación de su chequera.

En declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos Fernando Ortin Calado, de 76 años, denunció que pasa el día pidiendo dinero en las calles para comer una o dos veces al día, porque no tiene ingresos.

Explica que él se mudó de Ciego de Ávila para Santiago de Cuba y cuando pidió la baja para luego solicitar el alta en su nueva residencia, no arregló bien el trámite.

"He ido a Bienestar Social varias veces, me atienden muy bien pero no me resuelven nada. Ando por la calle pidiendo limosna pudiendo tener una chequera, que ahora me hace falta, y no puedo hacer trabajitos a particulares porque no tengo papeles", subrayó.

El anciano afirma que come una o dos veces al día, aunque la mayoría de las veces lo que recauda solo le da para una colación.

En las últimas semanas el Observatorio ha documentado varios casos de ancianos que viven en situación de calle en la citada provincia cubana, indicando que hay un aumento sostenido de este fenómeno mientras se acrecienta el desamparo que viven en la isla las personas de la tercera edad.

"En las calles de Santiago de Cuba, al igual que en el resto de la isla, la pobreza y la falta de atención de las autoridades del gobierno, llevan a los ancianos a pedir limosna para poder comer algo y sobrevivir", posteó la organización en Twitter la semana pasada, junto al video de una anciana que pedía una moneda porque tenía hambre.

"Tengo hambre", se le escucha decir. El video también muestra a otra mujer de avanzada edad que sobrevive en las calles santiagueras con los pocos artículos que vende.

Estas denuncias se han vuelto frecuentes en Cuba, donde la escasez de alimentos y la inflación han incorporado a miles de personas a la pobreza extrema.

En abril la firma DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional, dijo que Cuba es el país más pobre de América Latina, con un 72% de índice de pobreza. Los ancianos son el grupo poblacional más afectado por esta situación.