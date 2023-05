Cubanos legalizaron ante el MINREX más de 23 mil documentos por semana durante mayo

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba informó que durante mayo se legalizaron como promedio semanal 23,305 documentos de cubanos.

Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del MINREX, atribuyó al "esfuerzo desplegado por personal (del) Departamento de Legalizaciones" de ese ministerio y a "medidas adoptadas" la legalización al cierre de mayo de 23,305 documentos, como promedio semanal, "lo que representan 15,203 documentos semanales más que los legalizados en enero del 2023", según un tuit publicado este miércoles.

Estos datos evidencian la enorme cantidad de cubanos que en todo el país intentan legalizar su documentación oficial, lo que les permitiría salir de Cuba.

Si se toman como referencia los propios cómputos oficiales, el total de documentos legalizados por cubanos podría sobrepasar los 100 mil al término del quinto mes del año, estadística que no fue aportada por el funcionario.

A mediados de mayo, Soberón anunció que el MINREX intentaba agilizar las legalizaciones con incremento del personal en su sede, en medio de severas críticas por el retraso y la suspensión de algunos de estos trámites.

En ese entonces, el funcionario insistió en que el proceso de legalizaciones “en el pasado no se detuvo, no está detenido en el presente y no se detendrá en el futuro”, a raíz de la información que circuló en varios bufetes colectivos de la capital de Cuba, que afirmaba que a partir del 2 de mayo estarían suspendidos los procesos por el gran cúmulo de trabajo.

Sin embargo, el propio directivo reconoció que existe un atraso ingente en la legalización de documentos a causa del incremento de la demanda de ese servicio, que ha ascendido un 16% en comparación con el año anterior.

Aunque calificó de “significativas” las medidas tomadas ante la alta demanda de trámites, una de las cuestiones más señaladas por los ciudadanos es la centralización de los procesos que requieren completarse en La Habana y expone a una demora mayor a cualquier persona que desde las provincias requiera legalizar.

El indetenible éxodo migratorio ha provocado el colapso de las oficinas notariales de varias provincias ante el incremento de trámites como poderes, autorizaciones y compraventas en medio de la incapacidad del gobierno para realizar de forma efectiva los procesos.

Este hecho que sobrepasa la capacidad de procesamiento de los funcionarios del régimen coincide con la posibilidad de los cubanos descendientes de españoles de obtener la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso y Senado de España y vigente desde octubre de 2022, por la cual unos cinco millones de cubanos podrían naturalizarse y asentarse en cualquier país de la Unión Europea.