Médico cubano marchará el 14 de junio para exigir liberación de presos políticos

El médico cubano Fernando Vázquez anunció a través de sus redes sociales que marchará por la liberación de presos políticos el próximo 14 de junio, cuando se cumplen un aniversario más del nacimiento de Antonio Maceo y Grajales.

“Esta es una forma de restaurar las heridas. Esa que se abrió con la represión del 11J. De esa herida hay que hablar, hay que reconocerla”, dijo el médico en una directa de Facebook en la que informó públicamente de sus intenciones.

El galeno explicó que estas también fueron comunicadas mediante una carta que entregó en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) en Plaza de la Revolución, localidad en la que reside.

Sentado frente a sus oficinas en Calzada y 4 (en el Vedado), Vázquez indicó que acababa de entregar una carta dirigida al presidente de la AMPP, Yoanki Utra, a quien le manifestó su intención de marchar en solitario desde el parque de John Lennon hasta la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), ubicada en 15 y K.

“Es una carta personal expresando mi inconformidad y pidiendo liberación de presos políticos”, dijo el médico cubano, que eligió la fecha del nacimiento del Titán de Bronce para denunciar la injusticia que se comente con cubanos que solo ejercieron su derecho a la libre expresión y a manifestarse.

Vázquez aclaró que no se trataba de una solicitud de autorización, sino de un aviso de que piensa ejercer los derechos que contempla la Constitución en sus artículos 54 y 56.

“No vengo a pedir un autorizo. Maceo decía que los derechos no se mendigan, que es de cobardes no ejercerlos. Es mi derecho manifestarme, como lo hicieron muchos cubanos el pasado cinco de mayo”, dijo refiriéndose a las marchas oficialistas convocadas luego del aplazamiento de los tradicionales desfiles del Primero de Mayo.

Asimismo, subrayó que “el día del orgullo gay se hizo una conga y una marcha” muy cerca de allí, sin ningún tipo de problemas. “¡Qué lindo que se puedan expresar; el no a la homofobia y sí al socialismo! Como ciudadano común voy a ejercer, al igual que ellos, el derecho a expresarme y manifestarme por la libertad de los presos políticos”.

“A las 11 de la mañana voy a estar en el parque. Voy a marchar respetando todas las reglas, sin emitir consignas ni llevar cartel o pulóver. Mi mensaje lo llevo en el corazón. Me inspira el ideario martiano, el pensamiento jurídico, político y humanista de Martí. Y llevo a Dios en mi corazón”, dijo el médico cubano.

Sus palabras, dijo, no eran una convocatoria a unirse a su solitaria manifestación, pero por sentido ético y dignidad dijo que no rechazaría a nadie que quisiese sumarse a su acto.

“Si algún familiar, vecino, amigo de presos políticos me quieren acompañar sería un honor para mí. Si me acompaña un estudiante universitario que lleve a José Antonio Echevarría en su corazón, será un honor. Si marcho solo será un honor también”, aseguró Vázquez.

Consciente de la naturaleza totalitaria y represiva del régimen que oprime al pueblo cubano, el médico lanzó un mensaje a los gobernantes a los que avisó de que “esa política de vivir con miedo ya pasó”.

“Se puede tener a la gente amenazada, reprimida por un tiempo, pero no siempre. Son 63 años de apretadera. Y ahora no hay alimentos ni medicinas. La gente sale a protestar al grito de Libertad. Son otros tiempos. La gente tiene un límite y no se puede jugar con la libertad de la gente”, expresó.