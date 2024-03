Expresa política Ienelis Delgado denuncia hostigamiento de la Seguridad del Estado en Camagüey

La expresa política Ienelis Delgado Cue, conocida como “Mambisa Agramontina”, denunció que es hostigada por la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, que le entregó una citación según la cual debía acudir a la estación policial el domingo último.

“Se presentó en mi casa la jefa de sector [de la Policía], Tania, a entregarme esta citación escrita”, explicó la activista en un video publicado este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el que afirmó que no acudiría a la citación.

Excarcelada en diciembre de 2023, luego de cumplir nueve meses de prisión por posar con la bandera cubana, Delgado aseguró que la citación realmente la hizo la Seguridad del Estado, "la policía política de Camagüey, y ellos saben bien claro que yo no asisto a citaciones, ni verbales, ni escritas ni por teléfono”.

“No he cometido ningún delito, y si cometí el delito y me van a meter presa, pues que vengan a mi casa, gasten su combustible y me lleven presa. Y así de paso el pueblo ve la represión, los abusos que comete la Seguridad del Estado, policía política”, denunció.

Por último, afirmó: “Voy a seguir exigiendo la libertad de los presos políticos, que hay más de 1,600 presos políticos en Cuba. Voy a seguir queriendo y luchando, de la manera que sea, por una Cuba libre de comunismo, quiero a Cuba libre. ¡Abajo la represión de los esbirros de la Seguridad del Estado! ¡Libertad, libertad!”.

En febrero último, la SE amenazó durante un interrogatorio a la expresa política camagüeyana, reportó Martí Noticias.

“Debido a la directa que hice el domingo en la que hablé de los presos políticos, de Anniette González García y de la represión, la Seguridad del Estado me dijo que yo estaba incitando a las madres de los presos políticos y demás familiares a hacer denuncias y podían acusarme por incitación”, declaró Delgado al medio de noticias.

En diciembre de 2023, el régimen cubano excarceló a Delgado, quien fue condenada a nueve meses de privación de libertad por posar con la bandera cubana.

La organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) denunció que en Cuba existen actualmente 1,067 presos políticos.

En los últimos 12 meses (del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024), la lista sumó los últimos 168 nuevos presos políticos, según el informe publicado por la asociación.

Además, PD aseguró que 32 personas fueron detenidas por el régimen cubano durante las protestas ocurridas el 17 y 18 de marzo.

El 15 de marzo último, luego de cuatro años en prisión, fue liberado el activista Jorge Ernesto Pérez García, integrante del colectivo disidente Clandestinos, que desafió al régimen echando pintura roja sobre símbolos e íconos nacionales, como los bustos de José Martí en La Habana.

Pérez recibió la libertad condicional en un fallo emitido por el Tribunal Provincial de La Habana, aunque oficialmente su condena finaliza el 13 de julio.

El activista fue sentenciado por delitos que el gobierno cubano cataloga como "difamación de las instituciones, organizaciones y de los héroes y mártires", y también fue juzgado por un presunto tráfico de drogas.