Artista cubano lanza campaña para visibilizar situación de los presos políticos desde EE.UU.

El artista cubano Yank Benavente, director del proyecto Qbafro, lanzó una campaña para visibilizar a los presos políticos de la isla desde Las Vegas, donde actualmente reside.

Según contó a CiberCuba, con el lema Imprisoned for asking for Freedom (Encarcelados por pedir libertad), Yank Benavente ha plasmado sobre pullóvers el rostro de algunos presos políticos cubanos, como el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, el cantante Maykel Castillo Pérez, más conocido como "El Osorbo" y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, para mostrar sus casos ante los transeúntes y personas con las que interactúe en diversos espacios.

Cortesía de Yank Benavente

"No puedo permitirme quedarme de brazos cruzados ante la injusticia, demasiados presos por solo alzar su voz contra un régimen autoritario que solo ha traído miserias a nuestro pueblo, mi fusil es mi arte y desde él quiero dar a conoces lo que sufren nuestros hermanos", afirmó a CiberCuba.

Como parte de su proyecto, iniciado este mes, Benavente pretende usar cada día estas camisetas y compartirlas con quienes quieran para mostrar desde Estados Unidos que la dictadura cubana mantiene recluidas a más de mil personas por motivos políticos.

"Es lo mínimo que puedo hacer por nuestros hermanos, Luis Manuel Alcántara Otero, José Daniel Ferrer, Maykel Osorbo y muchos más que como ellos están presos por solo querer una cuba democrática y próspera, lejos de la dictadura que solo favorece la cúpula castrista", argumentó.

Cortesía de Yank Benavente

Dentro de las acciones de la campaña, imprimió en una bandera blanca los rostros de estos tres opositores, junto a una imagen de la Estatua de la Libertad con el eslogan "Vive libre" y la afincó en la cima del cerro Lone Mountain, en Las Vegas.

El artista hizo un llamado a quienes quieran sumarse en su propósito para socializar el caso de los prisioneros políticos cubanos.

El orfebre y artesano Yank Benavente, que regaló al también artista Luis Manuel Otero Alcántara un iddé con la bandera cubana como elemento decorativo.

En numerosas ocasiones, el cubano ha repudiado la represión contra los opositores cubanos y la encarcelación de artistas y defensores de los derechos humanos.

A inicios de este año, convocó a intervenir cuadros de Fidel Castro con un "festival de las escupías" para plasmar sobre el retrato las pasiones que afloren al presenciar la imagen del gobernante fallecido.