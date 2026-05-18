Senador estadounidense Rick Scott denuncia torturas contra preso político cubano del 11J

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El senador republicano por Florida Rick Scott denunció este domingo las torturas, el aislamiento y los tratos crueles que ha sufrido Ángel Jesús Véliz Marcano, preso político cubano encarcelado desde las protestas del 11 de julio de 2021, y exigió su liberación inmediata junto a la de todos los presos políticos de la Isla.

«Ángel ha soportado torturas, aislamiento y tratos crueles simplemente por defender la libertad y gritar Patria y Vida durante el movimiento del 11 de julio», escribió Scott en su cuenta de X, responsabilizando directamente a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por lo ocurrido.

Véliz Marcano es un joven de Camagüey condenado a seis años de prisión por los cargos de atentado y desórdenes públicos, tras ser detenido el 18 de julio de 2021, una semana después de participar en las históricas manifestaciones del 11J.

Desde entonces, su familia ha documentado una cadena de abusos en la prisión de Kilo 8, en Camagüey: más de 70 días en celda de aislamiento con retiro del colchón durante el día y confiscación de pertenencias personales.

En enero de 2023, su madre denunció que fue trasladado a un módulo con presos de alta peligrosidad y posteriormente hospitalizado por sarna en la enfermería del penal.

En octubre de 2024, su madre Ailex Marcano Fabelo imploró apoyo público porque su hijo se encontraba en huelga de hambre.

Ailex Marcano, quien fue agredida físicamente por la Seguridad del Estado en junio de 2022 mientras reclamaba por su hijo, llegó a Estados Unidos en mayo de 2024 para continuar su activismo desde el exilio.

El caso de Véliz Marcano se enmarca en un patrón documentado de abusos sistemáticos en las cárceles cubanas: un informe de organizaciones de derechos humanos de junio de 2025 registró 24 muertes y 160 denuncias de tortura en apenas seis meses, con Kilo 8 entre los centros más señalados.

Scott también criticó en abril de 2026 que la llamada «amnistía» cubana de más de 2,000 presos no incluyó a ningún preso político, cuando más de 1,200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en la Isla.

«Hemos escuchado demasiadas historias de horror como esta. ¡Ya es suficiente! Por eso el presidente Trump está luchando por una Cuba libre», escribió el senador, quien exigió que Castro, Díaz-Canel y «cada miembro del régimen comunista cubano sean responsabilizados y que todos los presos políticos sean liberados de inmediato».