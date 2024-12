La cantante cubana La Diosa ha vuelto a demostrar su versatilidad y potencia vocal al interpretar una versión de "En cambio no", un popular tema de la reconocida artista italiana Laura Pausini. La interpretación de La Diosa dejó sin palabras a sus seguidores, quienes destacaron su impresionante voz y el hecho de que su talento se lució "sin necesidad de arreglos".

"Por estas cosas mi padre me llamaba Diosa", comentó la artista en su publicación, haciendo referencia a su confianza en el don vocal que ha cultivado durante años. "Esta es una de mis canciones preferidas de Laura Pausini. Hace mucho que no la cantaba. Déjame saber qué te parece", dijo también.

Los fanáticos de La Diosa no tardaron en reaccionar, elogiando la limpieza y pureza de su voz. Comentarios como "Voz totalmente limpia sin arreglos" y "Uf, mana, qué bello, me erizaste la piel" inundaron sus redes sociales, confirmando el impacto emocional de su interpretación.

Otros comentarios que le dejaron dicen: "Qué bello te queda cuando haces estas cosas. Muy bien, eres una diosa"; "Siempre dije que cuando te oyera cantar una canción de Laura daría mi humilde opinión, pues ya me quito el sombrero ante ti, Diosa. Qué bien cantado este tema, qué bien hace a los oídos. Cuánta ternura y fuerza en tu interpretación. Arriba, guerrera, que eres una DIOSA"; "Tienes un color de timbre súper lindo. Bendiciones, mi Diosa. Te ves bella con ese color de pelo"; "Eres toda una voz. Me encanta esa canción y la cantas y la sientes. Sin palabras" o "Espectacular e impactante, me trajo a la mente a mi abuela Laura. Eres muy buena en lo que DIOS te destinó. Tu voz es para impactar a cada corazón. Eres capaz de llegar a la cumbre. Sigue tu sueño y tendrás a tus pies todos tus logros. Bendiciones".

Esta emotiva entrega muestra otra faceta musical de La Diosa, quien a menudo destaca por su estilo desenfadado y su energía inigualable en la música urbana cubana. Sin embargo, con esta actuación demostró que su talento va más allá de los géneros y que su voz puede brillar en cualquier estilo musical.

