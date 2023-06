Se viraliza video de médicos cubanos operando en medio de un apagón

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video que muestra a personal sanitario de un hospital cubano realizando una operación quirúrgica en pleno apagón, alumbrados apenas por las linternas de teléfonos celulares.

No hay evidencia de cuándo se filmaron las imágenes ni tampoco de en qué hospital fue grabada la dantesca escena, en la que se ve el momento en que una persona era suturada de una herida bastante grande en condiciones absolutamente infrahumanas.

El video -de aproximadamente un minuto de duración- fue difundido inicialmente por el arquitecto Julio Herrera en Twitter, desde donde se ha viralizado en el ciberespacio.

“El video que voy a poner a continuación es un poco sensible y no para todos los gustos, pero es necesario exponerlo”, advirtió Herrera, quien precisó que por seguridad parte del audio fue eliminado para que no salieran ni nombres ni alusiones demasiado explícitas, y poder proteger así las identidades del equipo.

“Muestra cómo se opera en los salones de hospitales en Cuba sin medios y sin electricidad, con la luz de los celulares. Esta es la Cuba real, la que escapa al ojo humano común, la decadencia de un sistema que no da más. Esta es la salud pública gratuita que tienen los cubanos de a pie, esto es la salud para el pueblo cubano”, concluyó.

En el video, que ha generado auténtico estupor en decenas de internautas, se escucha la voz de una miembro del equipo describiendo con naturalidad -no exenta de ironía- el panorama.

“Mira, estoy haciendo un video... esta gente no ven nada, mira cómo estamos, como en la era primitiva, lo único que falta es la vela, el quinqué, y se lo voy a pasar Matamoros. Matamoros esto es para ti, para que lo enseñes mañana en la entrega de guardia”, se queja la mujer.

“Si hacemos el video y lo ponemos en las redes....se nos parquea la Seguridad del Estado”, conjetura uno de los presentes, que da a entender el peligro que representaría que se filtre el video, algo que acabó ocurriendo.

“No, es nada más para Matamoros, para que vea la condiciones en las que estamos”, sentencia quien filma.

No está claro si Matamoros llegó a verlo, pero lo que sí es un hecho es que la insólita escena está dejando boquiabiertos a muchos cubanos que no dan crédito a la situación.

Algunos han llegado a poner duda la autenticiad de las imágenes, mientras otros se han centrado en la calidad de la sutura al paciente, que deja que desear tratándose de una persona.

“No puedo creer esto, ¿y la planta del hospital?, si esto es verdad, por favor, una operación lleva muchos factores y equipos con electricidad, ¡qué horror!”; “Pero ¿y el aire acondicionado?, los quirófanos necesitan esa ventilación"; “¿Y la planta del hospital? ¿Eso es verdad? No lo creo", han cuestionado los más incrédulos.

"Que renuncie el ministro de salud pública, si tiene vergüenza es lo menos que debe hacer", sentenció un cubano indignado, mientras otro acotó que ojalá por lo menos se haya salvado el paciente.

Lo peor es que, más allá de cuándo se hayan filmado las imágenes, la realidad cubana de los últimos años -marcada por feroces apagones e incidentes varios con las plantas de los hospitales- no hace tan improbable un incidente similar.

En junio del pasado año, una enfermera en Sancti Spíritus manifestó preocupación por los apagones. Explicó que con cada apagón se veían especialmente afectados los pacientes en terapia intensiva que dependen de una planta de oxígeno y de monitores de seguimiento.

En ese caso la trabajadora de la salud aseguró que la solución estaba en arreglar la planta del hospital -que estaba rota- o en no afectar el circuito que involucraba a la instalación.

La crisis de la Salud Pública cubana ha sido una constante en los últimos años: un caos marcado por el desabastecimiento de medicamentos e insumos y la crítica situación de las infraestructuras sanitarias. El desastre alcanzó su punto culminante durante la pandemia de coronavirus.