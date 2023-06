Maluma presume orgulloso de su cambio físico: "Decidí convertirme en mi mejor versión"

En medio de la promoción de su nueva gira, el cantante colombiano Maluma compartió un reflexivo e inspirador mensaje con sus seguidores en Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 63 millones de personas.

Junto a cuatro imágenes que documentan el cambio físico experimentado, desde lucir unas libras de más hasta un abdomen musculado, el Pretty Boy se refirió a cómo él, al igual que muchos de sus seguidores, ha estado "en lugares y posiciones no muy favorables".

"Pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya!", aseguró el intérprete.

"Les dije que viene "DON JUAN" y que me iban a ver como nunca antes. Aquí me tienen más fuerte que ayer!", añadió en la publicación que cerró con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo han ayudado en este proceso.

Entre las muchas reacciones al post de Maluma sus fans se han mostrado divididos y mientras muchos aplauden los resultados de horas en el gimnasio otros lo prefieren antes, cuando estaba menos tonificado.

"A mí me gusta mucho del 1 la verdad"; "No le gustan más como estaba antes? O soy la única"; "Pues a mí me parece que está mucho más cookie en la primera"; "Quizás de cuerpo mejor, pero me gusta más tu cara de antes, más natura", "La barriguita también te queda sexy", le comentaron algunos.

"A mí me gustas en todas tus versiones!"; "Papasito en todas"; "Con esa disponibilidad y esa mentalidad, siempre logras lo que te propones, y estos son los resultados. Felicitaciones papa "; "Mi amor, usted es hermoso en todos, en todas sus facetas"; "Para mí sigue siendo hermoso de todos modos", le dijeron otros.

No faltaron tampoco quienes le aplaudieron por ser ejemplo de superación y constancia: "Inspiración de ser humano! Deseándote siempre lo mejor y algún día ser tu amiga"; "Te queremos tal y como eres, sin importar tu apariencia física. Pero también admiro tu capacidad de cambiar y esforzarte constantemente. Cuerpazo!".

"Siempre fuiste la mejor versión! Que no te hagan creer lo contrario", le respondió otro.

Poco antes de este post, Maluma compartió otro donde desveló el color oficial de su gira Don Juan World Tour que, 'coincidentemente, es el mismo que el de su nuevo Ferrari.