Maluma desvela color oficial de su gira y le reprochan que quiere copiar a Feid

Como su nuevo Ferrari uvita: Maluma apuesta por el morado para su nueva gira

Presumiendo de torso desnudo, Maluma anunció a través de las redes sociales que el color oficial de su nueva gira era el morado.

Con el cabello hecho trenzas, luciendo un pantalón bermudas color morado satinado y con su llamativa cadena de diamantes en el cuello en honor a su perro, El Pretty Boy dio el nuevo detalle sobre su próxima ronda de conciertos Don Juan World Tour, que arranca el venidero 31 de agosto en Sacramento.

"No busque mucho, ya sabe, el morado" dice antes de que una persona le acerque una chaqueta en mismos tonos y gafas en el vídeo donde confirma que ya están a la venta los boletos.

El anuncio, sin embargo, no fue bien recibido por todos sus fans pues muchos repararon en que parecía querer copiar el estilo de su coterráneo Feid, quien ha hecho del verde su seña identitaria, presente en ropas, complementos como gafas o gorras, portadas de sencillos o covers de discos y, por su puesto, en su gira en curso.

"Este man no tiene personalidad. Por mucho tiempo copiándole a muchos otros artistas… Drake, Justin Bieber y muchos más. Ahora copiándole a Feid"; "Ferxxo es tendencia"; "Feid lo estás haciendo bien bebé"; "Pareciera que le intenta copiar el estilo a Feid? O es que me parece"; "No eres Ferxxo, ten tu propia identidad"; "Le vas a copiar a Ferxxo, él hace eso en sus conciertos, él tiene todo verde las luces, el escenario, el público... etc. (sé más original)", se lee entre los comentarios.

Un día antes, Maluma ratificó su colaboración con Blessd con varias fotos en las que posa junto a su compatriota, luciendo mismo atuendo morado que este del anuncio del color de la gira.

Antes de esto, Maluma había presentado en redes su nueva adquisición, un lujoso Ferrari morado, al que llamó su 'uvita'. ¿Guiño adelantado a su gira?

¿Empezará a partir de ahora el intérprete de "Felices los cuatro" a llenar de corazones morados sus publicaciones en redes?

Mientras, sus más incondicionales fans andan sacando prendas moradas o haciéndose con alguna para cuando les llegue el día de disfrutar de su ídolo musical en vivo.