¿Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos?

Lauren Sánchez es la prometida del fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta, Jeff Bezos. Ella es cada vez más conocida mundialmente porque acompaña a su pareja a todas las actividades sociales, pero... ¿Conoces su historia?

El romance entre Bezos y Sánchez comenzó en 2019, cuando ambos se divorciaron de sus parejas anteriores. En mayo de 2023 se confirmó que están comprometidos y planean casarse. Lauren Sánchez luce en su dedo anular un anillo con un gran diamante, símbolo del amor que los une.

¿Quién es Lauren Sánchez?

Lauren Sánchez es una periodista estadounidense de origen mexicano. Es presentadora de televisión y piloto de helicópteros.

Tiene 53 años. Nació el 19 de diciembre de 1969, en Albuquerque, Nuevo México. Se formó como comunicadora en la Universidad del Sur de California e inició su carrera en el periodismo siendo reportera en varias cadenas locales.

Destacó como corresponsal de entretenimiento en el show de televisión Extra, donde adquirió una gran popularidad. Luego siguió ganando fama en otros programas como The Insider y Good Day L.A con Fox Sports Net, donde incluso fue nominada a un premio Emmy, alcanzando la cima de su carrera en televisión.

Ha hecho cameos en el cine en películas como Fight Club, The Day After Tomorrow y The Fantastic Four.

Sánchez es fundadora y directora de la empresa Black Ops Aviation, especializada en grabaciones aéreas. Es decir, su flota de aviones interviene en películas y series que requieren grabar secuencias desde el aire.

Es probable que esta sea su mayor fuente de ingresos y también su mayor orgullo desde el punto de vista profesional ya que la ha convertido en una mujer rica. Además es un hobbie que vincula su lado emocional porque aprendió a pilotar siguiendo el ejemplo de su padre.

Sánchez se ha divorciado dos veces. El primer esposo fue el jugador de la NFL Tony González. Tuvo con él a su hijo Nikko de 22 años. Su segundo marido fue Patrick Whitesell, con quien tuvo dos hijos, Ella de 15 años y Evan de 16.

En 2019, cuando Bezos se divorció de su esposa, MacKenzie Scott, casualmente Sánchez se estaba divorciando de Whitesell. Los rumores indicaban que era por tener una relación oculta con el fundador de Amazon.

¿Cuándo se conocieron Lauren Sánchez y Jeff Bezos?

Según La información, Sánchez y Bezos se conocieron en 2016. La periodista trabajaba como consultora para la empresa espacial Blue Origin, propiedad del multimillonario.

En ese momento comenzó una relación de amistad entre ambos que poco a poco comenzó a ganar fuerza, hasta convertirse en pareja en 2019.

En 2023 han hecho público su compromiso, tras cuatro años de noviazgo en los que la pareja ha ido con calma para no tomar decisiones a la ligera. El matrimonio está en camino, aunque aún no se ha revelado una fecha exacta para la boda.