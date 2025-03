Jeff Bezos se casa: Así será su espectacular boda con Lauren Sánchez

Vídeos relacionados:

La bellísima ciudad de Venecia será testigo, del 24 al 26 de junio, de uno de los eventos sociales más fastuosos del año: la boda entre el magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, y la expresentadora de televisión y filántropa Lauren Sánchez.

Lo que promete ser mucho más que una ceremonia matrimonial, se perfila como un espectáculo de lujo, exclusividad y poder que -según fuentes oficiales de Venecia- reunirá a cerca de 200 personalidades del mundo del espectáculo, la política y las finanzas internacionales.

Un amor con historia (y cifras astronómicas)

Bezos y Sánchez comenzaron su relación en 2019, poco después del mediático divorcio del magnate con MacKenzie Scott, con quien compartió 25 años de matrimonio.

Desde entonces, la pareja ha acaparado titulares y eventos de alto perfil.

En mayo de 2023, durante el Festival de Cannes, Bezos le propuso matrimonio a Lauren a bordo de su yate de lujo Koru, valorado en 500 millones de dólares.

El anillo de compromiso, un diamante de entre 25 y 30 quilates, fue valorado en unos 2,5 millones de dólares, según People y Page Six.

“Cuando abrí la caja, creo que me desmayé un poco”, confesó Lauren al recordar el momento.

Desde entonces, la planificación de la boda ha estado envuelta en secretismo, rumores y, por supuesto, especulaciones mediáticas.

Venecia, la elegida para el gran evento

Aunque en diciembre de 2024 se rumoró que la boda podría celebrarse en Aspen, Colorado, con un presupuesto estimado en 600 millones de dólares, Bezos lo desmintió públicamente.

“Todo esto es completamente falso, nada de esto va a ocurrir”, escribió en X.

“El viejo adagio de ‘no te creas todo lo que lees’ es más cierto que nunca”, añadió entonces.

Finalmente, la confirmación del enlace ha llegado ahora desde el propio gobierno de Venecia.

En un comunicado oficial del alcalde Luigi Brugnaro, citado por Associated Press replicado por varios medios estadounidenses y europeos, se afirmó: “Venecia está acostumbrada a ser escenario de eventos y espectáculos cada semana, sin impactos significativos”.

El documento también desmentía las “numerosas especulaciones y noticias falsas” que circulaban sobre la boda.

Según CNN, la celebración no se realizará en el centro histórico de la ciudad, sino a bordo del Koru, que estará anclado en la laguna veneciana. Sin embargo, las autoridades han dispuesto amarres especiales para embarcaciones de lujo y toda la logística necesaria para recibir a los asistentes, quienes serán alojados en cinco de los hoteles más lujosos de la ciudad: Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani y The St. Regis Venice.

Una boda de ensueño

La organización del evento no ha escatimado en detalles.

El portal Daily Mail reveló que suites de hasta 32,000 dólares por noche han sido reservadas para los invitados, mientras que TMZ y Page Six informaron que la logística incluye la disponibilidad exclusiva de la flota completa de taxis acuáticos de la ciudad.

Aunque el yate Koru -el más grande del mundo con mástil de vela- no puede albergar a todos los asistentes (su capacidad máxima ronda las 20 personas), se especula que podría ser utilizado como escenario simbólico, punto de partida de excursiones privadas o incluso para el intercambio de votos en un entorno íntimo.

Por su parte, Lauren Sánchez ya ha elegido el vestido de novia.

Según Daily Mail, se trataría de un diseño de Óscar de la Renta, “más sutil de lo habitual” gracias a la influencia de Anna Wintour, directora de contenido de Vogue, quien también guiará el código de vestimenta para la ceremonia.

La lista de invitados: una “cumbre VIP”

La expectación por la lista de invitados ha sido comparable a la de una gala de los Óscar. Según TMZ, People y Page Six, asistirán figuras como:

Leonardo DiCaprio; Oprah Winfrey y Gayle King; Orlando Bloom y Katy Perry; Kim Kardashian y su madre Kris Jenner; Eva Longoria; Barbra Streisand; Jewel; Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner; Ivanka Trump y Jared Kushner y Barry Diller y Diane von Fürstenberg, entre otros.

Incluso el presidente Donald Trump podría hacer acto de presencia, según fuentes de Page Six.

La magnitud de la lista y el perfil de los invitados han llevado a los medios a calificar el evento como “la boda del siglo”.

Polémica ambiental y preocupaciones internacionales

La elección de Venecia como destino nupcial también ha levantado críticas.

La bellísima ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido objeto de atención por el turismo masivo y su vulnerabilidad al cambio climático.

En 2023, Adam Markham, subdirector de la Unión de Científicos Preocupados, advirtió: “Venecia va a morir estrangulada por el cambio climático y el turismo”, a menos que las autoridades actúen con rapidez.

Aunque el evento no se celebrará en el corazón de la ciudad, el simbolismo de utilizar una zona frágil del planeta como escenario para una fiesta de lujo ha sido cuestionado por ambientalistas.

Una novia con múltiples talentos

Lauren Sánchez no es solo la futura esposa de uno de los hombres más ricos del mundo. Nació en Albuquerque, Nuevo México, en 1969, y tiene raíces mexicanas. Su carrera abarca la televisión, el cine, la aviación y la filantropía.

Ha sido presentadora de programas como Good Day LA, Extra y So You Think You Can Dance.

También ha actuado en películas como Fight Club, The Day After Tomorrow y Ted 2. Es piloto certificada de helicópteros y fundadora de Black Ops Aviation, una empresa especializada en filmación aérea. Además, ocupa el cargo de vicepresidenta del Bezos Earth Fund, que lidera iniciativas contra el cambio climático.

Sánchez tiene tres hijos: uno con el exjugador de fútbol americano Tony González y dos con su exesposo, Patrick Whitesell, un influyente agente de Hollywood.

El cierre de un capítulo y el inicio de otro

La historia de amor entre Bezos y Sánchez se ha construido sobre el foco mediático, pero también sobre afinidades profundas.

Según declaraciones de la propia Lauren, su día a día con Jeff es “bastante normal”, enfocado en la familia y los hijos.

Tras la petición de mano en 2023 la pareja organizó dos celebraciones privadas: una en Beverly Hills y otra en Positano, Italia.

Ahora, su boda oficial se perfila como el evento más espectacular desde el matrimonio de George y Amal Clooney, también celebrado en Venecia en 2014.

El Gritti Palace y el Aman Venice -donde los Clooney intercambiaron votos- serán protagonistas una vez más. Tal como escribió Hemingway sobre el Gritti: “el mejor hotel de una ciudad repleta de hoteles maravillosos”.

A pesar del lujo, Bezos y Sánchez han solicitado a sus invitados que no traigan regalos, sino que realicen donaciones a organizaciones benéficas, según reveló el hermano de Lauren, Paul Sánchez.

Un gesto que busca aportar algo positivo al planeta en medio de una celebración que será recordada por su opulencia, pero también por su organización milimétrica.