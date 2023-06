La romántica felicitación de Heydy González a Eddy Borges en su cumpleaños: "Sabía que iba a ser muy feliz a su lado"

Eddy Borges, la pareja de Heydy González, está de cumpleaños y la actriz cubana le ha regalado la más linda y romántica felicitación que es sin dudas una declaración de amor de principio a fin.

En su perfil de Instagram, la también comediante compartió un video de una sesión de fotos que se tomaron juntos y comenzó su texto haciendo una confesión.

“El primer día que lo vi no podía creer lo que me mostraban mis ojos. Estaba viendo no solo al hombre más guapo del planeta, sino a la persona que podía ponerme de buen humor y hacerme reír en todos los momentos”, comenzó relatando Heydy.

Captura Instagram / Heydy González

La actriz aseguró que desde el instante en que se conocieron sabía que iba a ser muy feliz a su lado: “Por eso desde ese día me agarré fuertemente a él y desde entonces no lo he soltado. Cualquier momento es especial si estamos juntos”.

Aunque en estos años juntos, desde 2018, han pasado por mucho, Heydy añade que su amor se ha fortalecido: “Ha criado y cuidado a nuestra Galy con un amor infinito. Ha sido el mejor padre para ella, el mejor esposo para mí. Es buen hijo, buen yerno, buen amigo y es la persona más valiente ante las situaciones más complicadas”.

Con la promesa de que celebrarán esta nueva vuelta al sol a lo grande, un feliz cumpleaños a su Chirri, como le dice cariñosamente, y un te amo terminó su felicitación.

En los comentarios a su publicación el cantante correspondió a su mensaje de la forma más romántica: “Tanto que me has enseñado, ahora enséñame cómo contestar estas palabras no creo que merezca tanto, solo me he dejado llevar por los sentimientos que me has hecho sacar, lo mejor de mí en cada situación, gracias a la vida por hacerme coincidir contigo te amo”.

Captura Instagram / Heydy González

El despertar de Eddy este viernes fue el más bonito, pues Heydy le dio los buenos días catándole el feliz cumpleaños con un pastel y velitas encendidas, y aunque Galilea fue la encargada de grabar el video, no faltó su abrazo y su beso.

Captura Instagram / Eddy Borges

Al soplar las velas el cantante no pidió un solo deseo sino tres y esperemos todos se le cumplan.

Captura Instagram / Eddy Borges

Eddy estará celebrando su cumpleaños este sábado en el restaurante La Mesa Miami por todo lo alto y con algunos invitados de lujo, el dúo Beangel, Aly Sánchez y su amiga Yoyi de La Fe.

Captura Instagram / Eddy Borges

Estas últimas fueron incluso dos de las modelos protagonistas de su último videoclip “Dame cachete”.