Sobrecogedor: Dennis Rodman admite haberse roto el pene tres veces

Dennis Rodman no solo representa uno de los mejores reboteadores de la historia, sino muy posiblemente el jugador más polémico que ha pisado las canchas de la NBA. Juerguista y pendenciero, borracho y excéntrico, su faceta de mujeriego siempre lo colocó en el colimador mediático, y él no tuvo reparos para admitir todas y cada una de esas cualidades en sus autobiografías Malo como quiero ser (1996) y Ahora debía estar muerto (2005).

De ese segundo libro son las revelaciones que Marca ha recordado ahora, en las cuales "El Gusano" -como le llamaban- aceptó que tener sexo con distintas mujeres "se convirtió en un trabajo".

Así mismo. El ganador de cinco anillos en el mejor baloncesto del mundo (en 1989 y 1990 con Detroit y en 1996, 1997 y 1998 con Chicago) se jactó de haberse ido a la cama "con más de 2,000 mujeres" durante su carrera deportiva, de las cuales "al menos 500 no eran prostitutas", e hizo la pavorosa confesión de haberse fracturado tres veces el pene en aventuras amorosas.

El escenario de una de esas ocasiones fue un barco, según relató Rodman en Vice TV. "Fue en Dallas -relató. Mi novia de entonces y yo hacíamos de todo y ella me dijo: 'camina hacia el extremo del barco, quiero que vengas corriendo y saltes en mi coñ...' A mí me pareció genial, así que corrí, me lancé sobre ella y de repente... ¡Oh, sangre por todas partes! Una chica blanca con sangre por todas partes. Ella gritó, 'Oh, Dios mío, él está muerto, está muerto! ¡Lo he matado! Yo le dije: 'No, cariño, me acabo de romper el pene'".

Exaltado al Hall de la Fama del Basket en 2011, el mítico alero sostuvo además que Carmen Electra constituyó un episodio clave en el cambio de su percepción con respecto a las mujeres.

"Con Carmen era diferente. Fue agradable estar con alguien esperando el momento adecuado, el lugar adecuado", evocó Rodman, quien reconoció que él y la actriz, luego de conocerse, durmieron cuatro o cinco días en el mismo cuarto "y nunca hicimos el amor. Fue algo irreal".

Electra aparte, entre las parejas más conocidas del exjugador de baloncesto destacan Madonna, la actriz Vivica A. Fox o la propietaria mayoritaria de los Lakers, Jeanie Buss.