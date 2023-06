Cubana pide ayuda para su madre enferma de cáncer de mama: "La estamos pasando supermal"

Una cubana de Matanzas compartió varios videos en Internet para pedir ayuda para su madre, quien padece un cáncer de mamas en estado avanzado.

Dailén Calvo, de 27 años, relató que su mamá está ingresada en este momento en el Hospital Faustino Pérez, donde la falta de medicamentos e insumos es tal que ella ha tenido que acudir a amistades para que le lleven a la paciente desde dipirona y apósitos hasta el almuerzo.

"Gracias a todas esas personas ahora mi mamá va a tener alimentos para comer, va a tener aseo para bañarse y para lavarle sus trapitos, va a tener ayuda en sabanitas que las personas le han mandado, toallas, en todo", expresó en un video en Facebook.

Dialén vive con sus padres y su niño en la Ciénaga de Zapata, en Cayo Ramona. El estado de salud de su madre es tan grave que ni siquiera puede comer sentada, debe permanecer acostada todo el tiempo.

"Mi mamá se llama Felicia Torres Rodríguez, de 52 años. (...) está pasando por una situación difícil y no está recibiendo ayuda de parte de nada ni social ni de salud ni alimenticia ni del gobierno. Ha llegado hasta el punto de que está encamada y ha cogido bichos por falta de medicinas, no tiene una alimentación adecuada para su enfermedad", denunció en Facebook.

Captura de Facebook / Dailén Calvo

La señora enfermó hace tres años, pero no se pudo atender pronto porque el país estaba en medio de la pandemia y muchos hospitales estaban prácticamente cerrados. Cuando pudo ir al hospital de Matanzas, le mandaron una biopsia que dio positiva y le indicaron seis sueros citostáticos que no la sanaron.

Su hija vendió entonces su refrigerador y su teléfono para viajar a La Habana. Pero allí le dijeron que no podían hacer nada por la paciente, y les indicaron que volvieran a Matanzas, al hospital que le pertenecía.

Tres años después, la familia se ve impotente ante el deterioro progresivo de la anciana, que se agrava con la precaria situación económica que padecen, y a pesar de haber acudido a todas las instancias oficiales, ninguna entidad ni organismo los ha ayudado.

"Me dirigí hacia mi gobierno, hacia salud, hacia trabajadores sociales buscando una ayuda cuando ella empezó a empeorar, para que me ayudaran con aseo, con una ayuda social económica, para poder comprarle comida, que aquí todo está carísimo, para que la ayudaran con una dieta, que al final la tiene pero nunca entra", relató Dailén.

"Aquí en Cayo Ramona hay una tiendita pequeña, que es lo único que hay, aquí no hay tienda MLC. Hace más de un año que aquí no entra pollo, aceite, nada, y en las condiciones en que ella está necesita alimentarse. Yo, la verdad, estoy superdecepcionada de todo esto", añadió.

En días recientes la joven divulgó su situación en el grupo de Facebook "Ayuda humanitaria", tras lo cual muchas personas se han brindado a colaborar de una forma u otra, algo que ella agradece inmensamente.

Captura de Facebook / Ayuda Humanitaria / Dailén Calvo

"La estamos pasando super mal y le agradecería a todo aquel que quisiera y pudiera brindar su ayuda, que lo haga", dijo en otro video.

Su teléfono es el 5356470542, por si alguien desea llamarla y ofrecerle ayuda.

"Esta es mi realidad y todo el que me conoce sabe que estoy desesperada, les agradezco en el alma a todas las personas que se están preocupando, no pienso dejar de pedir ayuda para mi madre, aunque ya en su situación no se puede hacer mucho toda ayuda es buena. Es mucha el hambre que pasamos todos los cubanos en general, mi mamá necesita alimentarse bien y no tiene esos alimentos, más ella que se la está comiendo el cáncer viva...", suplicó.