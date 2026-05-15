Piden ayuda para niña de tres años con leucemia que necesita un trasplante de médula ósea

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La familia de Vanessa Verdecia Labrada, una niña de tres años residente en Holguín, lanzó un desesperado llamado en redes sociales para reunir fondos y costear un trasplante de médula ósea en Italia, el único tratamiento disponible para salvarle la vida.

El padre de la pequeña explicó en Facebook que Vanessa fue diagnosticada hace aproximadamente nueve meses con Leucemia Mieloide Aguda M5, un subtipo agresivo de leucemia. Recibió tratamiento en el Hospital Pediátrico de Holguín y la familia creyó que había entrado en remisión, pero la semana pasada fue reingresada por parámetros bajos.

"Los médicos inmediatamente hicieron un medulograma y la enfermedad volvió a reaparecer", escribió Adam Verdecia, quien añadió que "ese tipo de leucemia no tiene otro tratamiento que no sea trasplante de médula".

Captura de Facebook / Yan Cuba Nayara

El hombre contactó con un hospital en Italia que aceptó a la niña, pero el tratamiento cuesta miles de euros, una suma imposible de reunir para una familia cubana.

"Nunca antes había pedido ayuda financiera pero hoy la necesita para poder vivir", escribió el padre, quien publicó su número de teléfono -63163447- para recibir donaciones directas.

Captura de Facebook / 360° REVOLICO COMPRA Y VENTAS EN HOLGUÍN CUBA

Este no es el primer llamado público por Vanessa.

En octubre de 2025, cuando la niña tenía dos años, la activista Yan Cuba Nayara, impulsora del proyecto humanitario "Luz del Corazón", y el ciudadano Ernesto Almaguer Díaz movilizaron a la comunidad en Facebook para conseguir donaciones urgentes de plaquetas -dos diarias-, mientras Vanessa permanecía ingresada en el mismo hospital pediátrico holguinero.

Ahora, Yan Cuba Nayara vuelve a hacer un llamado: "Por favor, a todas las personas que en un momento u otro han donado al proyecto humanitario Luz del Corazón, contacten con el papá o la mamá de Vanessa. Esta princesa la ayudamos en una ocasión, pero ahora sí necesita toda la ayuda posible".

El caso de Vanessa expone con crudeza las limitaciones del sistema de salud cubano.

Cuba no realiza trasplantes de médula ósea pediátricos y no figura en ningún registro internacional de donantes, lo que obliga a las familias a buscar tratamiento en el extranjero a costos que pueden oscilar entre 65,000 y 160,000 euros.

Este drama se produce en el contexto de un colapso sanitario documentado: el Ministerio de Salud Pública reconoció en julio de 2025 que solo se cubre el 30 % del cuadro básico de medicamentos, y la mortalidad infantil escaló a 8,2 muertes por cada mil nacidos vivos, frente a 3,9 en 2018, un aumento de casi 110 % en siete años.

El Hospital Pediátrico William Soler de La Habana fue reportado como totalmente colapsado en octubre de 2025, con saturación de urgencias, déficit de personal y falta de insumos, una realidad que se replica en los centros pediátricos de todo el país.

El caso de Vanessa no es aislado. Desde 2022, múltiples familias cubanas han tenido que recurrir a visas humanitarias o campañas de recaudación internacional para acceder a trasplantes de médula ósea que el Estado cubano es incapaz de proveer, y en muchos casos las visas han sido denegadas.