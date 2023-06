Shakira vuelve a Barcelona con sus hijos

La cantante colombiana Shakira volvió este domingo a Barcelona con sus hijos Sasha y Milan y su hermano Tonino.

"Nice to be back in Barcelona! (¡Feliz de regresar a Barcelona!)", expresó en sus redes, junto a una foto al lado de la pista de carreras de automovilismo del Gran Premio de España.

La artista aterrizó esta mañana en Madrid, donde tomó un nuevo vuelo hacia la Ciudad Condal, para entregarle a los niños a Gerard Piqué.

Los menores, que ya empezaron sus vacaciones escolares de verano, estarán con el exfutbolista hasta el próximo 19 de junio, según el acuerdo de custodia que sus famosos padres firmaron en noviembre de 2022.

Shakira llegó a España con una veintena de maletas y se instaló en la casa donde vivió durante más de 12 años con Piqué y los niños, y que ha estado vacía desde que ella se marchó a Miami, el pasado 2 de abril.

La vivienda, contigua a la de sus exsuegros, está situada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal del barrio Esplugues de Llobrega.

A su llegada a Barcelona, periodistas y curiosos se agruparon en el aeropuerto para ver a la intérprete, quien se mostró feliz e incluso accedió a tomarse fotos con algunos fans.

Aunque estaba previsto que fuese Piqué quien viajara a Miami a recoger a Sasha (10 años) y Milan (ocho años), surgió un problema burocrático que obligó a un cambio de planes y la colombiana tuvo que volar con ellos a España.

Hasta el momento no se sabe qué tiempo estará en Barcelona antes de regresar a Miami.

Por ahora, se encuentra en la misma propiedad de la que fue desahuciada hace dos meses por el padre de Piqué, quien le envió una carta dándole un plazo para marcharse.

En abril, mientras volaba a Estados Unidos, Shakira escribió en sus redes una carta de despedida a la ciudad catalana.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", dijo la cantante.