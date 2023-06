Artista argentina llega a Miami buscando aprender inglés y termina hablando en cubano

La joven artista argentina Paloma Leyes se ha vuelto viral con un gracioso video donde imita el acento cubano

“Apenas llegué a Miami y lo primero que dije fue en uno o dos meses aprendo inglés pero de una. Ño asere, como le explico a mi mamá que lo único que aprendí fue cubano. De pin**”, comenta en el gracioso sketch.

El video ha recibido más de 80 mil reacciones y miles de comentarios, entre ellos de muchos cubanos que la felicitan por lo bien que imita el acento.

¡Si hubieses dicho ‘la pura’ en vez de ‘mi mamá’ ya te dábamos la libreta de abastecimiento, el carnet del CDR y el gladiolo que te mereces”, comentó un usuario-

“Te falto saludar a alguien y decirle ‘háblate tanke’”, bromeó otro internauta.

Otro la felicitó en cubano. “Asereeee q bien hablas el cubanooo , seguro q la pura también va a querer aprender”, dijo

“Ahora tienes que decir "de pin**el país de pin** este”, le pidió otro.

La joven argentina residente en Miami es también bailarina, modelo, actriz y creadora de contenidos.

Ha participado como bailarina en varios espectáculos y video clips, entre ellos del rapero cubano El Micha.

En un video más reciente titulado “que me celen pero me metí con un cubano”, comenta “a veces me pregunto cómo me metí en esto, pero es que no puedo parar.”