Lo dice Steve Kerr: El acierto del Heat fue centrarse en Murray y no en Jokic

El reconocido entrenador Steve Kerr ha asegurado que en los Nuggets de Denver -quienes juegan la final de la NBA contra el Heat de Miami- el jugador con el que hay que extremar las vigilancias es Jamal Murray y no el dos veces MVP Nikola Jokic.

Kerr fue invitado a la más reciente emisión del “Draymond Green Show”, podcast que conduce el destacado jugador de los Warriors, y analizó el inesperado triunfo de la escuadra miamense en un escenario (la Ball Arena de Colorado) donde el equipo local no salía derrotado desde marzo.

“Para mí, no he hablado con Spo (refiriéndose al técnico Erik Spoelstra) ni nada por el estilo, pero puedo verlos en su reunión de entrenadores diciendo que Murray es la cabeza de la serpiente, no Jokic”, dijo el otrora compañero de Michael Jordan en los Bulls de Chicago.

En su opinión, el alto mando de Miami cayó en cuenta de que Jokic “va a dominar sin importar lo que hagamos”, y por ende tomó la acertada decisión de controlar al base canadiense. “Creo que acaban de determinar que Murray es el tipo a detener”, sostuvo.

Elegido en 2022 entre los 15 mejores entrenadores de la historia, Kerr razonó que, a partir de la conclusión anterior, Spoelstra incluyó a Kevin Love en el quinteto abridor y puso a Jimmy Butler a darle seguimiento a Murray, al cual intentaron “sacar de juego” una y otra vez.

En el segundo partido de la serie al mejor de siete, Miami se impuso 111-108 con un trabajo defensivo que limitó la cosecha de Murray a 18 puntos, ocho menos que en el choque inaugural del dual meet.

El tercer desafío tendrá lugar mañana (8:30 pm) en el Kaseya Center.