Tras haberse despedido del pelo verde, La Diosa pregunta a sus fans si les gusta su nuevo look

Con el elocuente tag mujer nueva, La Diosa mostró hace unos días su nuevo look.

El adiós a su característica melena verde de los últimos tiempos dio inicio a una nueva etapa en la vida de la cantante cubana, más enfocada y dejando detrás una parte de su pasado, borrado de un plumazo de su cuenta en Instagram, de donde desaparecieron todas las publicaciones previas a esta donde luce melena rubio platino y una apariencia más sofisticada.

La Diosa de Cuba se pasa al rubio platino / Instagram - La Diosa

Este lunes, La Diosa volvió a sus redes para preguntar a sus fans si les gustaba su nuevo look, en un post donde agradeció a los estilistas que lo habían hecho posible. La respuesta no ha podido más unánime: sencillamente, les encanta.

"Nunca creí poder decir esto pero me gusta ese estilo en ti. No vuelvas porfa al verde; "Bellísima, eso es cambios generan y avanzan cambios, grandes proyectos, bendiciones"; "No te quites ese color ha sido el mejor que has tenido"; "Obsesionada con tu new look"; "Te queda espectacular"; "Nunca me equivoqué es cambio total lo viejo se queda en Cuba nueva tierra nuevo look nuevo destino. Bendiciones"; "Te queda súper mi vida ,ahora a seguir arrasando con el mundo y los envidiosos pa' allá jaja juégala"; "Ahora sí se acabó el abuso... dura nuestra diosa de Cuba. Saludos"; "Te quedó bellísimo, enfócate y deja que la gente hable"; "Soy de pocas palabras, lo mejor que te has hecho en look"; "Ahora sí, cerraste, ese color te queda súper", se lee entre los miles de comentarios que le han seguido a la pregunta de la intérprete de "Me dio la gana".

En las redes sociales del salón de belleza encargado del cambio radical de look de La Diosa habían documentado un día antes parte del proceso.

"Nos sentimos muy orgullosos de haber sido escogidos por La Diosa para su cambio de look. Gracias por ponerte en nuestras manos y confiar en todo el proceso! Este cambio de imagen es el principio de una etapa maravillosa para tu carrera", comentaron junto al vídeo.

En medio de los elogios que está motivando su acertado cambio de look, hace unas horas La Diosa adelantó un fragmento del videoclip de "Con Permiso" -junto a Eddy K y Richy Rich- que estará disponible en Youtube este viernes 9 de junio.