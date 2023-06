Presentador de Con Filo Michel Torres Corona se gana viaje a Alemania

El defensor del régimen cubano y presentador del programa Con Filo, Michel Torres Corona, viajará a Alemania invitado por la Red de Solidaridad con Cuba, que agrupa a unos ochenta colectivos “solidarios con la Revolución cubana”.

Torres Corona dará una conferencia en la ciudad de Bremen sobre la “guerra mediática contra Cuba” el próximo miércoles 14 de junio en la Villa Ichon de esa ciudad, considerada “un lugar de encuentro para asociaciones culturales y sociales”.

El anuncio de su coloquio encendió las alarmas de la sociedad civil cubana, que consideran al presentador de Con Filo como un esbirro de la propaganda del régimen. Emitido en la televisión pública cubana, el programa que presenta ha sido denunciado como “un espacio donde regularmente se difama contra voces críticas que disienten en Cuba”.

En mayo de 2022, la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, decidió posponer un evento al que había sido invitado el polémico vocero de la dictadura. Menos de un mes después de iniciarse una campaña en protesta por su invitación a participar en la XV Conferencia Anual del Cuba Research Forum 2022, la organización decidió aplazar su celebración.

Según la organizadora, la doctora Par Kumaraswami, el evento tuvo que ser reprogramado en otras fechas y formatos tras "recibir una serie de correos electrónicos agresivos con amenazas personales" contra ella y el conferencista invitado.

Días antes, más de 3,000 cubanos, entre académicos, activistas e integrantes de la sociedad civil habían hecho llegar una carta a la Universidad de Nottingham alertando de la esencia represora y contraria a los derechos humanos del programa Con Filo y su presentador.

“Es de conocimiento público que el Sr. Torres Corona es el principal presentador del show de propaganda estatal Con Filo, un espacio donde regularmente se difama contra voces críticas que disienten en Cuba. En clara violación de los derechos humanos más fundamentales, el programa del Sr. Torres Corona promueve el bullying institucional y la manipulación mediática contra conocidos académicos y activistas cubanos”, dijeron.

Los firmantes subrayaron que a consecuencia de sus mensajes transmitidos en prime time en la Televisión Cubana, muchos ciudadanos habían “sufrido persecución, acoso, daños psicológicos, e incluso exilio forzado, debido en parte a las acciones del Sr. Torres Corona”.

“Además, el programa de televisión de Torres Corona activamente promueve un discurso de odio contra una parte de la población cubana y se caracteriza por mentir flagrantemente sin darles al menos cinco minutos de derecho a réplica a sus víctimas”, insistieron.

En días recientes, Torres Corona fue visto haciendo cola frente al consulado alemán en La Habana, presumiblemente parta hacer los trámites de visado de ese país. Fotografías compartidas por redes, lo captaron con una camiseta negra de Con Filo en la fila para entrar a la sede diplomática.

“¡Atención! ¡Cubanos libres de Alemania y Europa, quedan todos invitados!”, convocó el activista cubano Ángel Tur a través de Twitter, compartiendo la imagen del cartel anunciador de la conferencia de Torres Corona en Bremen.

Acorde a lo que recoge la Red de Solidaridad con Cuba (Netzwerk Cuba), “Con Filo es un programa televisivo que se transmite dos veces por semana y que surgió después de las históricas manifestaciones de julio de 2021 (11J), en medio de la guerra mediática incitada por Occidente contra Cuba”

Enemigo de los periodistas y medios de prensa independientes, de los activistas y opositores cubanos, el presentador de ese espacio ha sido uno de los más aguerridos en el arte de difamarles, afirmando que son “mercenarios” pagados por Estados Unidos y calificando sus actividades como “subversivas”, intentando así justificar la represión del Estado totalitario contra estos actores de la sociedad civil.

“En esta villa se viene a hacer un trabajo cultural pacífico, o dicho de otro modo, un trabajo cultural de paz”, indicó el Dr. Otto- Klaus Hübotter, contratista y mecenas de las artes alemán que promovió la recuperación de la Villa Ichon en un centro parea encuentros e intercambios que promuevan la paz y la cultura asociativa.

Llama la atención que, entre los inquilinos del centro al que asistirá de conferencista Torres Corona, estén organizaciones como el Foro de Paz de Bremen o la propia oficina en esa ciudad de la ONG Amnistía Internacional, tradicionalmente crítica con las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

También resulta llamativo que la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania tenga una vertiente vinculada al partido Die Linke (La izquierda) que, si bien ha mantenido históricamente una posición favorable a las tesis del régimen cubano, en febrero de 2021 rompió con esa tradición y se pronunció a favor del reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, abogando por el diálogo entre autoridades y actores de la sociedad civil.

“Los derechos humanos son universales, se aplican a todos, ¡en todas partes! Abogamos por la continuación del diálogo en Cuba con artistas críticos y activistas por la democratización de la sociedad cubana”, plasmó la ejecutiva de Die Linke en el punto 5 de una resolución sobre “Solidaridad con Cuba”.

“Con Filo es, por mucho, el programa más detestable de la televisión cubana. No usan la ironía, usan el cinismo rancio de su creador, Iroel Sánchez y su secta fundamentalista. No emplean el humor, segregan el pus de una política gangrenada y maloliente. No defienden con argumentos sus posturas, sino que denigran a todo cubano que no piense como ellos”, escribió en julio pasado el opositor y dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, y una de las víctimas de la trituradora mediática y propagandística del régimen.