Precios en Cuba: 200 pesos por un pote pequeño de helado en Matanzas

Una cubana reaccionó con estupor al ver que un pequeño pote de helado cuesta 200 pesos, un precio impagable para la mayoría de la población.La usuaria, que se identifica en Facebook como Matanzas Mágica, relató su experiencia en la heladería privada Alask al intentar comprar un pote de no más de 250 o 300 gramos.

Foto: Facebook / Ciudad de Matanzas en Fotos

"Con este calor solo quiero tomar helado, y helado rico ALASK (Alasca). Si ese pote en ves de costar 200 cup me costara 50 cup, me compraba y me lo tomaba yo misma", dijo en el grupo "Ciudad de Matanzas en Fotos".

Captura de Facebook / Ciudad de Matanzas en Fotos

La internauta compartió la foto de la tablilla de precios del establecimiento, donde además de potes pequeños se ofertan las cajas de helado a 1,500 pesos. Los sabores el jueves eran de chocolate, fresa y naranja piña.

Foto: Facebook / Ciudad de Matanzas en Fotos

Varios usuarios estuvieron de acuerdo en que la calidad del helado no se corresponde con lo que hay pagar por él.

"Alaska, se les fue de la mano para los que viven del salario, antes del desordenamiento ese mismo pote costaba 1 cuc", recordó un universitario.

"Así mismo, ese mismo pote el año pasado costaba 100 cup, antes costaba entre 60 y 80 en el 2021, y antes del reordenamiento era 1 cuc o 24 pesos...", precisó un ingeniero.

"Así eran los precios, todos podíamos disfrutar de un pote de helado ahora es casi imposible con el precio que tiene", afirmó una trabajadora de la salud.

"Nadie controla los precios, ni al Estado ni menos a las llamadas mipyme, tienen unos precios muy por encima de lo que un cubano puede pretender. En vez de ayudar al pueblo lo que están es matándolo más, porque ves las cosas y no puedes pagar los precios. ¡Qué triste querer y no poder darle a tus niños todas esas confituras y helados que tanto ven y lo desean sin tener alcance a ellos!", cuestionó una mujer.

"Ya ni eso lo podemos disfrutar los que nos jubilamos antes de la reforma monetaria, y los que tienen bajos salarios", afirmó una extrabajadora de ETECSA.

En agosto pasado trascendió que la micro empresa privada Helados AlasK es la encargada de suministrar el helado que se comercializa en el Coppelia de Matanzas.

La mipyme, con sede en esa ciudad, entrega cada día 300 potes de 240 mililitros, gracias a un convenio con el mercado mayorista de alimentos Mercabal.

Erién Sabido Toledo, socio de la mipyme, declaró al periódico Girón que ese contrato les posibilita adquirir el azúcar necesario para fabricar el helado artesanal. Por cada tonelada de azúcar entregan seis mil potes de helado.

"Una parte de esta producción se destina a Coppelia, aunque también mantenemos la venta en nuestra propia sede matancera en la calle Mujica entre Velarde y Salamanca", explicó entonces.