Tiktoker cubana responde a crítica: "Esa balsa fue la que me trajo al país de las oportunidades"

La tiktoker cubana Eileen Morales, residente en Estados Unidos, respondió a la crítica de un internauta sobre su balsa.

Eileen, conocida como "La cubana de Tik Tok", expresó que esa balsa fue la que la llevó al país de las oportunidades.

"¡Titi, no me menosprecies mi balsa, yo amo mi balsa! Yo le tengo tremendo afecto a mi balsa y tremendo cariño a mi almohada. ¿Sabes por qué? Porque los sueños se cumplen. Y con el dolor de mi alma dejé mi balsa parqueada. Tuve que salir en el auto ¡porque la tengo ponchada! Pero esa balsa yo no la puedo olvidar, porque esa balsa fue la que la que me trajo aquí, al país de la libertad, de las oportunidades, el país donde esta cubana ¡puede triunfar!", dijo con vehemencia.

El usuario de la red le había dicho que su balsa no se le había ponchado, sino que la joven seguía encaramada en ella.

"Y si para seguir siendo así natural y nunca cambiar, de la balsa no me puedo bajar, créeme que esa balsa me va a acompañar para siempre", concluyó la influencer con una amplia sonrisa.

La creadora de contenidos en Internet salió de Cuba hacia Chile, donde residió cuatro años con su esposo, hasta que ambos decidieron irse a Estados Unidos.