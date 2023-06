El Taiger celebra los 800 mil seguidores en Instagram: "Y ninguno comprado"

El Taiger tiene un nuevo motivo para sonreír: en su perfil en Instagram ya son más de 800 mil los seguidores.

Y para celebrar el nuevo logro José Manuel Carbajal Zaldívar -nombre real del cantante- compartió un post en el feed de su cuenta donde aseguró que su crecimiento en la citada red social era 'orgánico'.

"Felicidades mi hermano", le dijo Jacob Forever; "pero no era que nadie te sigue ni oye tu música?", comentó Aly Sanchez; "pon a cargar el móvil", bromeó Carnota entre las decenas de mensajes de felicitaciones y apoyo a su carrera que le dejaron sus followers.

El Taiger adelanta fragmento de próximo estreno

Tras este post, compartió otro anunciado estreno de nuevo tema.

"Number one in the summer. Número uno este verano. @djunic @miamivicelifestyle en mi canal de YouTube 12 pm", dijo junto a un corto vídeo donde se escucha un fragmento de su propuesta para poner banda sonora a la etapa estival que se acerca.

A nivel sentimental, la vida también le sonríe a El Taiger, quien hace unos días dio la nueva -tras haber presentado en redes sociales a nueva pareja, Jany Mesa- de que estaban esperando su primer hijo juntos, que sería el cuarto del cantante, quien ya es padre de las niñas Yaliet y Sofía Karim y el niño Lucas Mateo.

Además ha podido coleccionar momentos para el recuerdo en su regreso a Cuba, donde no solo actúo para su público, hizo parada obligada en el cementerio ante la tumba de su madre, sino que disfrutó de ver a su casi nonagenaria abuela disfrutando de su concierto en La Tropical, a donde la subió al escenario como la incondicional fan que es.