Cubano Modesto Méndez será compañero de Messi en el Inter de Miami: "Es algo increíble"

El futbolista cubano Modesto Méndez, quien desde hace tres años juega en el Inter de Miami, se mostró feliz con la llegada al club de Lionel Messi.

Méndez, de 25 años, aseguró estar ilusionado de poder compartir cancha con el astro argentino, aunque ahora mismo él está en la reserva del equipo.

"¿Qué jugador del mundo no quiere jugar con Messi? Es algo increíble. Eso sí, mucho no sé sobre el tema, porque llevo 15 días fuera del club", declaró a AS.

El pinareño aseguró que la barra del Inter es como si fuera de Argentina.

"Son muy pasionales, exigentes. Si estás bien, te aman y si estás mal te tiran por el piso. Es un poco difícil, pero en general es un club muy bonito. Se juega con tremendo deseo y me gusta estar ahí", relató.

A la pregunta de con qué se encontrará Messi en Miami, respondió que es una ciudad en la que en el día a día se puede estar muy cómodo, sobre todo para los latinos, porque el español es el idioma principal.

"Lo que sí, el clima es un factor importante. Los equipos que visitan al Inter, juegan el primer tiempo súper bien, pero ya después cuando la humedad sube, bajan el rendimiento. La gente dice que la cancha es muy buena, pero que la humedad es mucha", señaló.

El próximo arribo de Messi a Miami ha sido celebrado no solo por los seguidores del fútbol, sino por figuras de otros deportes.

Esta semana, Los Marlins celebraron su incorporación al Inter de Miami con un video en el que varios de sus jugadores latinos le dan la bienvenida.

En el audiovisual, se ve al cubano Yulieski Gurriel sosteniendo una camiseta con el número 10 y el apellido Messi en la espalda.

"Miren lo que tengo aquí. Bienvenido a Miami, asere", expresó Yuli sonriente.

Se espera que la presencia de Messi en la Ciudad del Sol ayude a sumar más éxitos a la franquicia propiedad de los hermanos Mas y de David Beckham, y en general contribuya a impulsar el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Por ahora, el "efecto Messi" ya empezó a hacerse notar de manera positiva en las redes sociales del Inter, que ha visto crecer en más de un millón el número de seguidores.

Además, las entradas para algunos de los juegos del club, como el amistoso de la Leagues Cup contra Cruz Azul ya se agotaron, pese a que los precios subieron, y ya se vende toda la mercancía para promocionar su llegada a la ciudad floridana.