Reacción de Anuel AA tras tiradera de Yailin: "Me siento como Shakira"

Era cuestión de tiempo que Anuel reaccionara a la tiradera de su ex Yailin La Más Viral y no tardó demasiado en aparecer tras haber lanzado la dominicana su tema "Narcisista".

El mismo viernes, poco después del estreno de Yailin de su nueva tema, donde le lanza dardos como "real hasta la muerte y te volviste ná", el boricua compartió varias fotos junto a un incendiario mensaje:

"Me siento como Shakira hoy, empoderada" escribió junto a las imágenes, que desataron la locura entre sus fans, divididos entre quienes lo aplauden y quienes le reprochan la manera en la que está gestionando la relación con la madre de su hija menor, en particular, por la frase en la que habla de la barranquillera como si se burlase de su ex.

El post, compuesto por varias imágenes, cierra con un vídeo de una interpretación de Anuel de la sesión de Shakira con Bizarrap, hecha con IA.

"Lo que Yailin no te aguantó, por dinero te lo aguantará Melisa"; "Si humillas a la madre humillas a la hija también"; "Payaso, se cree el mejor pero algún día le harán lo mismo"; "Una person responde cuando le pica algo, entonces si no le picara ni hubiese respondido"; "Te tiró Karol pero te dolió que te tiró la Domiiii"; "Él cree que romper corazones es un logro, pobre niño de mente", le dijeron los más críticos.

"El mejor jajá con un solo post le tumbó la canción"; "Bien Anuel no se deje de esta disque artista te hizo tanto daño con su brujería casi te mata tan rápido le llegó el karma a Yailin que ahora se hace víctima"; "El que tenga miedo a morir que no nazca"; "La Yailin nunca te quiso solo tu dinero y es malagradecida", le apoyaron otros.

Mientras, el tema de la dominicana no deja de sumar números y en Youtube ya rebasa las 800 mil visualizaciones.

Anuel AA celebra cumpleaños de su hija Gianella, la "nena hermosa de papá"

Tras su post-respuesta a Yailin, Anuel acudió a las stories de Instagram para mostrar videos de las celebraciones por el primer añito de su hija Gianella, fruto de su fugaz relación con Melissa Valencilla, quien también compartió en la misma sección imágenes del lugar, que dan a entender que estuvo junto al reguetonero festejando el día de su hija.

En cortos vídeos compartidos hace unas horas en la sección efímeras de contenidos de IG, Anuel no puede evitar mostrarse derretido por la niña, a la que habla con ternura, llama sirenita y cataloga como la nena de papá.

En ellos la sostiene en brazos Jliany, la hermana de Anuel AA, quien describió los festejos como "tercer día de cumpleaños".

En las stories de Anuel de la fiesta, celebrada en un sitio con piscinas e hinchables se ve también su primogénito, Pablo Anuel, hijo de Astrid Cuevas.