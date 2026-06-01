Yailin revela que perdió un segundo bebé: «Íbamos a ser tres, mi angelito está en el cielo»

Yailin «La Más Viral» compartió el domingo, Día de las Madres en República Dominicana, un emotivo video en sus historias de Instagram en el que reveló públicamente que perdió un segundo embarazo que nunca había hecho público.

En las imágenes, la cantante aparece con un vientre avanzado mientras su hija Cattleya le da un tierno beso en la pancita. El mensaje que acompañó la publicación fue: «Íbamos a ser 3, Catta, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo».

Yailin no ofreció detalles sobre las circunstancias ni el momento exacto en que ocurrió la pérdida, pero el video evidenciaba un embarazo avanzado que la artista había mantenido en total reserva.

La revelación llegó en un momento de alta exposición mediática para la cantante dominicana, quien participa actualmente en el reality «Planeta Alofoke».

Apenas días antes, el 20 de mayo, Yailin confesó en ese programa haber atravesado una profunda crisis emocional antes del nacimiento de Cattleya, admitiendo que pensó en quitarse la vida. «Yo no quería vivir», dijo, y agregó: «Me cortaba, me tomaba pastillas…».

En ese mismo espacio, la artista confesó que una de sus mayores decepciones ha sido no lograr formar la familia que siempre imaginó.

El 26 de mayo, Yailin presentó públicamente a su nuevo novio, Yoanki, un barbero y estilista dominicano de 25 años, a quien Cattleya llama «tío». «Ese hombre me tiene mala», dijo la cantante al presentarlo ante las cámaras.

Yailin es madre de Cattleya Gazmey, de tres años, nacida en marzo de 2023 y fruto de su relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

La pareja se casó en junio de 2022, anunció el embarazo en noviembre de ese año y se separó en febrero de 2023, semanas antes del nacimiento de la niña.

Tras esa ruptura, Yailin mantuvo una relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, de la que se separó en agosto de 2024.

En marzo de este año, la artista también protagonizó otro episodio que acaparó titulares: fue arrestada en Santo Domingo Este durante un operativo policial en el que se encontraron dos armas de fuego en su vehículo. Un juez le impuso una garantía económica de 500 mil pesos dominicanos y quedó en libertad al día siguiente.

La revelación del segundo embarazo perdido generó una ola de reacciones entre sus seguidores y fue ampliamente replicada por medios de entretenimiento de toda la región, que destacaron el mensaje con el que Yailin despidió a ese bebé: «Mi angelito que está en el cielo».