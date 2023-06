Asesinan a un cubano dentro de su casa en Santiago de las Vegas

Cubano asesinado Foto © Redes Sociales

Un cubano residente en el poblado de Santiago de Las Vegas, en el habanero municipio Boyeros, fue asesinado en el interior de su vivienda con extrema brutalidad, según confirmó a CiberCuba un residente en la zona.

"Se sabe que amaneció amarrado y con 15 puñaladas en su casa", declaró a nuestro medio una fuente bajo condición de anonimato.

En redes sociales, conocidos y allegados del fallecido se mostraron consternados por el brutal asesinato de la víctima, llamado "Luis", pero conocido como "Papo Maraña", quien fue amordazado por sus asesinos. El presunto móvil del crimen habría sido el robo.

"Muy triste noticia para el pueblo de Santiago de las Vegas la muerte de Luisito. EPD. Pronto aparecerán los culpables y se hará justicia, nadie merece morir así", escribió en redes sociales una internauta, resumiendo un sentimiento muy reiterado entre quienes conocieron al fallecido.

Captura de Facebook/Miry González Menéndez

"Él no merecía morir así, en manos de escorias y asesinos sin piedad y sin corazón. Solo en la forma cruel y despiadada en que lo hicieron, amarrándolo y amordazándolo, podían doblegar a un hombre con la fuerza y el tamaño de este gran hombre y amigo", lamentó en la citada red social otra amiga de la víctima.

"Esperamos que este crimen no quede impune y que se pida la pena máxima, sea mujer u hombre. Sea quien sea, hay que poner leyes más severas porque hay que parar ya esta ola de crímenes. Sanciones sin piedad. La pena máxima. Esto no puede quedar impune. Tus amigos de todas partes lamentamos tu partida y no te olvidaremos jamás, querido amigo", concluyó la misma fuente.

Captura de Facebook/Belkis De la Osa Ruy

Al cierre de esta nota no hay confirmación en medios de prensa oficiales del brutal crimen, que se suma a la inédita ola de violencia que mantiene en vilo a la sociedad cubana en los últimos meses.

Una de las víctimas mortales más recientes fue el médico Pablo Corrales, que fue reportado como desaparecido en La Habana y que pocos días después fue hallado sin vida. En ese caso el móvil del crimen fue el robo de la motocicleta del profesional de la salud, que trabajaba en el Policlínico Cristóbal Labra, en el habanero municipio La Lisa.

Aunque la mayoría de los asesinatos reportados en los últimos meses han sido cometidos principalmente en la vía pública, no han faltado los crímenes cometidos en el interior de viviendas.

A finales de abril, el joven David Alexis González Joseph, quien se desempeñaba como locutor de la emisora guantanamera CMKS, fue apuñalado y degollado en su domicilio. En ese caso el presunto móvil del crimen también fue el robo.

Un mes después, en mayo, se reportó el asesinato de José Cristóbal Fernández Álvarez, jefe de enfermería del área de terapia intensiva polivalente del hospital Enrique Cabrera Cossío. El trabajador sanitario se encontraba en su casa cuando unos supuestos ladrones entraron para robar y terminaron con su vida.