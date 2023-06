Hombre transporta colchón en una scooter por avenida de Miami

Un hombre se convirtió en sensación tras ser grabado mientras llevaba un colchón encima de una scooter por la 42th Ave o Le Jeune Road.

"Este hombre hoy duerme bien! Se lo ganó. Felicidades", escribió en Instagram la actriz Judith González, intérprete de Magdalena la Pelúa.

El video, con cientos de reproducción y reacciones, tiene comentarios a favor y en contra del hombre, mientras muchos se toman con humor la aptitud del chofer, que a pesar del peligro que representa conducir de esta manera, no se detiene en su objetivo.

Por el momento se desconoce quién es el hombre ni cuándo fue captado en cámara haciendo el traslado del colchón, pero los seguidores de Magdalena no demoraron en dejar sus apreciaciones.

"Hasta dónde y cuándo se van a permitir todos estos inventos locos, es verdad que las necesidades apremian, pero estos hechos pueden repercutir mortalmente, no solo en los irresponsables, sino también en y terceros", escribió una persona.

"Más bien va tener pesadillas, después del trauma, tremendo agotamiento para que no lo arrollen... Hay no, lo que hace uno por ahorrarse unos pesitos. No es fácil la vida", exclamó otro internauta.

"El cubaneo en su máxima expresión", zanjó otro seguidor de la humorista.

Con la más reciente ola migratoria de cubanos en el sur de Estados Unidos, es cada vez más frecuente la presencia de motorinas y scooter que resuelven los problemas de movilidad a recién llegados, pero no todos los residentes están contentos con eso, porque consideran que son un peligro para los choferes.

Las redes sociales son testigos del "cubaneo" que invade el sur de la Florida, con videos insólitos hace unos años y que muestran el proceso de traspolación cultural que hacen los recién llegados a Estados Unidos, con sus costumbres y tradiciones.

Un hombre fue grabado mientras llevaba su compra, unas 12 bolsas de Walmart, encima de un patinete eléctrico.

"Nadie pensó que pudiera hacerlo, ¡pero encontró la manera! Muy creativo", dijo la persona que divulgó el video, que rápidamente se volvió vial.