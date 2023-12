Tesla circula por Miami tirando de un remolque de camión

Un vehículo eléctrico del fabricante Tesla fue captado por una cámara mientras circulaba por Miami tirando de un remolque de camión.

Las imágenes fueron publicadas por el sitio de sucesos Only in Dade, que compartió un video en el que se ve al Tesla tirando del remolque de camión (truck tráiler) sin aparentar esfuerzo alguno.

Con la canción Unstoppable (Sia) de fondo, el popular sitio acompañó el video con una frase: “The little Tesla that could” (El pequeño Tesla que podía), haciendo alusión al popular cuento estadounidense The Little Engine That Could.

El cuento, que se utiliza para enseñar a los niños el valor del optimismo y el trabajo duro, está considerado uno de los 100 mejores libros para niños y maestros.

"Había una vez un tren de vagones; volaba por todo el país con un montón de juguetes navideños para los niños que vivían al otro lado de la montaña", comienza la historia en una de sus múltiples versiones.

El clásico cuenta la historia de un pequeño tren que arrastra al grande, después de que otras grandes locomotoras se negaran. A pesar de la empinada subida y la pesada carga, la locomotora consigue lentamente arrastrar el tren sobre la montaña mientras repite el lema: "Creo que puedo".

Mientras se afana en su tarea repite el mantra "Creo que puedo, creo que puedo". Cuando finalmente lo consigue, se repite a sí mismo: "Pensé que lo lograría, pensé que lo lograría", subrayando la importancia de la voluntad para superar cualquier meta, por imposible que parezca.

Se desconoce si “el pequeño Tesla” tiró del remolque de camión vacío, o si este contenía alguna carga.

En cualquier caso, la imagen resultó impactante y reveladora una vez más, de las prestaciones de un automóvil que no para de perfeccionar su tecnología, consciente de formar parte de la movilidad del futuro.

A mediados de diciembre, Tesla decidió retirar del mercado más de dos millones de vehículos, en toda su línea de modelos, para reparar un sistema con fallas vinculado al piloto automático.

Según documentos publicados por los reguladores de seguridad de Estados Unidos, la compañía de Elon Musk actualizará el software para solucionar el problema en el sistema.

Tesla retiró los modelos Y, S, 3 y X producidos entre el 5 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de este año. La actualización del software se iría enviando a lo largo de este mes y principios de año.