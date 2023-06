Cineastas cubanos piden Ley de cine y libertad de expresión durante reunión en La Habana

Realizadores audiovisuales cubanos reunidos en el cine 23 y 12, en El Vedado capitalino, demandaron al gobierno una Ley de cine que proteja su obra.

Captura de Facebook / Rosa María Rodríguez

"Ley de cine ya. Ese es el diálogo que queremos, y reunidos todos y todas, nada de citas selectas" exigió Rosa María Rodríguez, directora y productora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV).

Captura de Facebook / Rosa María Rodríguez

La joven afirmó en su muro de Facebook que de ese encuentro, sus protagonistas deben salir con el espíritu del cardumen.

"La libertad de expresión es libre o no lo es", dijo.

Captura de Facebook / Rosa María Rodríguez

También recordó atropellos del gobierno cometidos contra artistas cubanos, como lo sucedido con el Movimientos San Isidro y con los del 27N.

"No somos solo artistas, somos el pueblo cubano", recalcó.

Captura de Facebook / Rosa María Rodríguez

La reunión se celebra días después de que la televisión cubana exhibiera el documental "La Habana de Fito", sin autorización de su realizador Juan Vilar ni de la productora audiovisual.

El material, que en abril iba a ser exhibido en la sede de un grupo de teatro y fue censurado por el Ministerio de Cultura (MINCULT), se expuso en el programa "Espectador Crítico", con algunos tertulianos oficialistas que se dedicaron a hacer comentarios.

"Me disculpo con los espectadores porque están viendo una copia mala y robada. Explícitamente, esta mañana, después de consultarlo, dije que NO autorizaba la proyección en televisión. No es el corte definitivo", dijo Vilar en sus redes sociales.

En "La Habana de Fito", Vilar plasmó la realidad cubana bajo la mirada crítica de Fito Páez, y contó con el testimonio de importantes personalidades de la cultura iberoamericana.

Tras su prohibición inicial a exhibirse, el cineasta envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel mostrando su desacuerdo con la medida, la cual calificó "como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica".