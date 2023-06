Cineasta Juan Pin Vilar envía carta a Díaz-Canel por censura al documental "La Habana de Fito"

El cineasta cubano Juan Pin Villar envió una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, a propósito de la censura manifiesta del régimen del documental La Habana de Fito.

La misiva recuerda que el pasado mes de abril el Ministerio de Cultura prohibió la proyección del material en El Ciervo Encantado, y muestra el desacuerdo del cineasta con la medida, la cual califica "como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica".

Asimismo, expresa que el documental fue filmado en La Habana, a través de una conversación con el músico argentino a propósito de las muertes del trovador Santiago Feliú y de Juan Formell, director de Los Van Van.

"Sentados en una azotea habanera, filmamos lo que representan la amistad y Cuba para Fito. Lo que él nos inyectó en vena: Otra visión sobre el amplio universo de posibilidades que existen, más allá del horizonte del mar, visto desde el malecón habanero", expresa la misiva, que reproducimos a continuación.

Carta a Díaz-Canel de Juan Pin Vilar. Facebook

Pin Vilar asegura que "la mejor solución a esta acción irrespetuosa, mediocre, e injusta, desde el anonimato de una autoridad, a nombre del Ministerio de Cultura, es la proyección del documental en el cine Chaplin, como corresponde -y se ha hecho- con el resto de los filmes ganadores del Fondo de Fomento del Cine Cubano".

La carta fue enviada a Díaz-Canel por los canales legales establecidos, y el autor recibió una notificación de que la queja había sido remitida al Ministerio de Cultura, organismo encargado de la censura.

"La Habana, 1ro de junio del 2023. IV Año Pandémico.

"Sr. Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez

"La muerte de Santiago Feliú impactó, profundamente, la relación que mantenemos desde hace muchos años Fito Páez y yo. Nuestra amistad es profunda más allá de fiestas y descargas, y satisface nuestra curiosidad sobre los más diversos temas del pensamiento y la vida. Somos dos amigos que, a través del arte, contamos historias y sentimientos.

"Por eso, decidí dejarles constancia a los jóvenes de la maravillosa, cambiante, e intensa vida que vivimos y, de paso, homenajear a otro amigo que la muerte nos arrebató: Juan Formell.

"Sentados en una azotea habanera, filmamos lo que representan la amistad y Cuba para Fito. Lo que él nos inyectó en vena: Otra visión sobre el amplio universo de posibilidades que existen, más allá del horizonte del mar, visto desde el malecón habanero. Esa mirada hacia el exterior no existía en la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos de mi generación, simplemente, porque en nuestro país no se podía viajar a menos que fuera para quedarte a vivir, definitivamente, en otro país, o que el gobierno te enviara. Ni siquiera podíamos tener contacto con extranjeros; muchísimo menos entrar en un hotel. Recordemos que entonces no existían el internet y la telefonía satelital.

"Sr. Presidente, la prohibición de exhibir “La Habana de Fito” confirma mi tesis: Lo que se le transmite a los jóvenes como errores fueron, y son, políticas deliberadas que continúan ejecutándose. Y la censura es deplorable a menos que se justifique por una causa universal y lesiva al ser humano, a sus valores éticos. “La Habana de Fito” no es el caso.

"La mejor solución a esta acción irrespetuosa, mediocre, e injusta, desde el anonimato de una autoridad, a nombre del ministerio de cultura, es la proyección del documental en el cine Chaplin, como corresponde -y se ha hecho- con el resto de los filmes ganadores del Fondo de Fomento del Cine Cubano.

"Sr. Presidente, Fito Páez es mi amigo, no permitiré que se utilice mi silencio para mentirle con dilaciones y argumentos que legitimen políticas absurdas y fuera de contexto, que solo amplifican el descrédito mediático de nuestro país, por causas ajenas a los ciudadanos.

"Martí escribió: Veremos Patria quién es/ quién te me ha puesto a morir.

"Juan Pin Vilar

La Habana, 26 de mayo del 2023. IV Año Pandémico".