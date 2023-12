Cineasta cubano Jorge Molina se gradúa con título de oro del Instituto Superior de Arte de La Habana

El actor y realizador cubano Jorge Molina se graduó este miércoles con título de oro del Instituto Superior de Arte de La Habana, a la edad de 57 años.

"Hoy, después de más de 30 años y después de graduarme de generaciones de cineastas y artistas, me gradúo del Instituto Superior de Arte de La Habana", dijo en un mordaz post de Facebook donde criticó la institucionalidad en Cuba.

El cineasta consideró su título de oro "más que oro, es multiplatino, es médico honorario", en una isla donde las instituciones no respetan la trayectoria de los artistas.

"Es gracioso, triste y hermoso al mismo tiempo. Me he pasado toda mi vida haciendo arte con pasión y honestidad, transmitiendo mis conocimientos a varias generaciones. He sido un verdadero influencer para muchos cineastas, actores y personas que aman el arte, un verdadero influencer, no un idiota con millones de seguidores", expresó.

Al respecto, dijo que "es una locura que aunque tu trabajo te preceda y hable por ti, tengas que mostrar un papel para que te respeten a nivel institucional claro desde el poder o por supuesto".

Publicación en Facebook

Al final de su mensaje dijo sentirse como Dustin Hoffman en El Graduado: "¡¡¡Solo ahora mismo, me gustaría una Miss Robinson, Anne Bancroff esperando en mi habitación!!!", comentó.

Molina, estudió realización en el Instituto Estatal de Cine de Moscú y posteriormente regresó a Cuba para estudiar dirección en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, graduándose en 1992.

Con los años se convirtió en un realizador de culto, con una obra que se desplaza por el cine de terror, de ciencia ficción o erótico. Es de los pocos cineastas cubanos que incursionan en el cine fantástico y de horror, además de incorporar un alto componente sexual en sus filmes.

La obra de Molina se encuentra totalmente marginada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y sus circuitos de distribución, distribuyéndose a través del mercado alternativo de la nación caribeña.

Nacido en la oriental provincia de Santiago de Cuba en 1966, dijo en entrevista con CiberCuba hace algunos años que se consideraba un "cineasta alternativo".

Entre sus obras está el cortometraje Rebeca, inspirado en el cuento El invernadero, del escritor francés Guy de Maupassant. Rebeca pertenece una trilogía integrada por Margarita, una versión muy libre de El Maestro y Margarita, del escritor de la antigua URSS Mijaíl Bulgákov y Alicia, inspirado en el estremecedor cuento El Almohadón de plumas, del uruguayo Horacio Quiroga.

Molina ha trabajado con importantes actores y actrices del cine cubano como Paula Alí, Roberto Perdomo, Dayana Legrá, o Yuliet Cruz, que han visto en él un director que mas allá de los temas que aborda trata de expandir las fronteras del cine cubano.